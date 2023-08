Les véhicules à conduite autonome existent et plusieurs sont à l’essai en certains endroits en Amérique du Nord. C’est le cas à San Francisco où Cruise, la filiale de General Motors (GM) spécialisée dans la chose, y opère un parc afin de mener des essais.

Il y a cinq jours, l’État de la Californie lui a permis, à elle ainsi qu’à l’entreprise rivale Waymo, d’y faire fonctionner des véhicules 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et de faire payer les passagers désirant se prévaloir de ce service.

Vendredi, soit le lendemain, un embouteillage a été causé par au moins 10 véhicules (des Chevrolet Bolt) qui ont simplement figé à un carrefour très fréquenté, dans le quartier de North Beach.

« L’une d’entre elles était arrêtée en haut de la colline sans raison apparente », a déclaré une témoin, Valerie Jacobson, au réseau NBC Bay Area. L’incident a coïncidé avec un festival musical qui se déroulait à proximité, à l’intérieur du parc Golden Gate. Cruise a accusé le festival d’avoir perturbé les connexions réseau des voitures.

« Un grand festival a posé des problèmes de bande passante sans fil, ce qui a retardé la connexion à nos véhicules. Nous enquêtons activement et travaillons sur des solutions pour éviter que cela ne se reproduise. Nous nous excusons auprès de ceux qui ont été affectés », a déclaré Cruise sur les médias sociaux.

Taxis Robots électriques Photo : GM

Le président du conseil des superviseurs de San Francisco, Aaron Peskin, a averti que « ces véhicules ne sont pas prêts pour ce genre de grand déploiement. C’est effrayant si l’on pense que le déplacement de ces véhicules nécessite un service de téléphonie mobile », a-t-il ajouté.

Aaron Peskin a souligné que l’interruption du service cellulaire pourrait être due à une catastrophe naturelle. Dans une telle situation, les voitures à conduite autonome pourraient empêcher les véhicules d’urgence de passer ou bloquer les voies d’évacuation. Dans une entrevue accordée à la chaîne ABC7 San Francisco, il a insisté sur ce point : « S’il y a une panne d’électricité ou une catastrophe naturelle, ces véhicules pourraient encombrer nos rues au moment précis où nous aurions besoin de déployer des services d’urgence. »

Véhicules robots de GM Photo : GM

L’embouteillage s’est résorbé au bout d’une vingtaine de minutes, mais n’empêche, la situation a fait réagir quantité d’experts. Et ce n’est pas la première fois que des véhicules à conduite autonome sèment la confusion lors de situations que des humains auraient pu résoudre en quelques secondes. Lorsqu’un robot taxi est confronté à une situation confuse, il semble s’arrêter, par défaut. Le problème, c’est qu’il demeure immobile à un endroit souvent inapproprié.

En avril, un modèle Cruise est entré en collision avec un autobus municipal, et un autre n’a pu suivre les indications d’un agent qui lui demandait de se ranger sur le côté. L’été dernier, un embouteillage similaire de huit véhicules Cruise a bloqué les rues de la ville pendant des heures, mais la cause n’a jamais été expliquée. En décembre dernier, la NHTSA a ouvert une enquête sur Cruise en raison du taux de freinage brusque et d’immobilisation de ses véhicules, supérieur à la moyenne.

Bref, il n’est pas impossible que les technologies de conduite autonome représentent l’avenir, mais ce n’est pas demain la veille que plusieurs d’entre nous vont accepter de laisser la voiture conduire à notre place, en tout temps.