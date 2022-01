Rolls-Royce a enregistré des ventes record en 2021

Le constructeur de luxe britannique Rolls-Royce a dévoilé ses chiffres de ventes pour 2021 cette semaine, et comme avec Bentley la semaine dernière,

on parle d'une année record, et ce, malgré de toutes les contraintes de la pandémie, notamment la pénurie de puces électroniques.

En effet, Rolls-Royce, qui est désormais une filiale du géant allemand de l'automobile BMW, a vendu plus de véhicules en 2021 qu'au cours de toute autre année de sa longue histoire de 117 ans. Le président-directeur général de Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, a déclaré que le constructeur avait vendu 5 586 véhicules au total, dans 50 pays différents. Ce total représente une augmentation de 49 % par rapport à 2020, et cela signifie que le plus grand défi de l'entreprise a été de produire suffisamment de ses véhicules pour répondre à la demande de ses clients fortunés :

« Dans le secteur du luxe dans son ensemble, la lutte n'était pas tant axée sur la tentative de trouver des clients, mais plutôt sur la production d'un nombre suffisant de produits pour satisfaire l'énorme demande des clients. » - Torsten Müller-Ötvös, PDG de Rolls-Royce

Comme pour la plupart des constructeurs de voitures de luxe ces dernières années, la Chine et les États-Unis ont été en tête de la croissance du volume des ventes. Ce n’est pas surprenant puisqu’il s'agit de deux marchés énormes, mais le PDG a ajouté un élément qui relie le phénomène à la COVID-19. En 2021, les voyages ayant été limités par moments, et ce, dans le monde entier, plusieurs consommateurs qui en ont les moyens n'ont pas pu le faire (voyager), ce qui signifie que « beaucoup de richesses ont été accumulées et dépensées en produits de luxe », a déclaré M. Müller-Ötvös à l’agence Reuters. « Nous avons profité de cette évolution », a-t-il ajouté.

Les personnes prêtes à s'offrir une Rolls dès maintenant ne doivent toutefois pas s'attendre à se faire livrer la leur de sitôt. L'entreprise affirme que son usine de Goodwood, au Royaume-Uni, fonctionne actuellement presque à plein régime, et que ses carnets de commandes sont pleins jusqu'au troisième trimestre de 2022. M. Müller-Ötvös a prévenu les acheteurs : « Si vous commandez une Rolls-Royce aujourd'hui, vous devrez vous attendre à en prendre livraison dans un an environ. »

Outre Bentley, la société mère de Rolls-Royce, BMW, a également enregistré des ventes record en 2022, en livrant plus de 2,2 millions de véhicules de marque BMW au cours de l'année, dépassant ainsi son précédent record total atteint en 2019, avant la pandémie et avant la pénurie de puces.