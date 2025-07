Aux États-Unis, des sénateurs républicains veulent éliminer les pénalités aux constructeurs qui ne respectent pas les normes gouvernant les moyennes de consommation des véhicules.

Les constructeurs automobiles qui ne respectent pas ces normes (CAFE, ou Corporate Average Fuel Economy) s’exposent à des amendes. Les normes, qui s’appliquent depuis 1978, fixent des objectifs aux fabricants afin que la moyenne de consommation des modèles qu’ils proposent favorise une réduction de la pollution.

Au cours des 15 dernières années, les règles sont devenues plus sévères, ce qui a forcé l’industrie à s’adapter avec de nouvelles mécaniques plus frugales, plus de solutions hybrides et électriques, etc.

Les constructeurs qui ne respectent pas les normes doivent payer des pénalités. Stellantis a dû débourser 190,7 millions USD pour non-conformité en 2019 et en 2020, en plus de près de 400 millions USD entre 2016 et 2019. Ses modèles performants et animés de mécaniques V8 ne l’aidant pas à respecter les normes.

General Motors a également subi des répercussions financières, ayant payé 128,2 millions USD de pénalités pour les années 2016 et 2017, pour citer un deuxième exemple.

Ces pénalités pourraient bien disparaître, du moins si des sénateurs républicains en arrivent à leurs fins. Ces derniers souhaitent supprimer les amendes imposées aux constructeurs en matière d’économie de carburant.

L'usine de GM à Arlington, au Texas | Photo : General Motors

La proposition s’inscrit dans le cadre d’un nouveau projet de loi fiscale qui soulagerait les entreprises, dont l’un des objectifs est d’apporter une aide substantielle aux constructeurs américains de Détroit.

Cette initiative républicaine pourrait alléger le fardeau financier des constructeurs, et avoir un impact sur les futures stratégies de conformité réglementaire.

Cependant, un retour en arrière n’est assurément pas souhaitable en matière de normes CAFE.

Le dossier sera intéressant à suivre. Si les pénalités sont éliminées, les fabricants profiteront certes d’un répit. Cependant, il ne faudrait pas s’imaginer qu’ils se relanceront dans la production ou le développement de modèles à essence plus polluant, car un changement de gouvernement pourrait voir les pénalités revenir en force.

La prudence sera de mise, mais cette nouvelle nous montre à quel point le clivage est important entre les visions républicaines et démocrates aux États-Unis.