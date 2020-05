NASCAR relance sa saison avec 7 courses en 10 jours

Les sports professionnels sont tous à l’arrêt en raison du coronavirus. Les amateurs de ces derniers n’ont rien à se mettre sous la dent et comptent les jours avant de revoir leurs athlètes préférés de retour au boulot.

Alors que ça discute fort au baseball, au hockey et au basketball, c’est en course automobile qu’on risque de voir de l’action le plus rapidement, plus précisément dans la série américaine NASCAR.

En effet, l’action va reprendre le 17 mai prochain avec la présentation du Southern 500, une épreuve mythique qui se tient chaque année sur le légendaire circuit de Darlington, en Caroline du Sud. Rappelons que les trois principales séries sont à l’arrêt depuis le début du mois de mars en raison de la pandémie. Dans le cas de la série principale Monster Energy, seulement 4 des 36 courses prévues au calendrier ont été disputées en début d’année.

Ainsi, l’heure est au rattrapage. À compter du 17 mai prochain, les amateurs auront droit à 7 épreuves en 10 jours, des courses réparties à travers les trois divisions ; 4 dans la principale, 2 dans la Xfinity (l’antichambre) et une dans la catégorie des camionnettes, soit la série Gander.

On va avoir droit à un sérieux marathon. Les organisateurs ont l’intention de rattraper le temps perdu, ce qui, espérons-le, leur permettra de préserver le calendrier complet, même s’il doit être modifié.

« NASCAR et ses équipes sont impatientes et excitées de revenir à la course et ont un grand respect pour la responsabilité qui vient avec un retour à la compétition », a déclaré Steve O’Donnell, directeur de la NASCAR, lors de l’annonce officielle effectuée par la série.

« NASCAR reviendra dans un environnement qui assurera la sécurité de nos concurrents, des officiels et de tous ceux qui font partie de la communauté locale. Nous remercions les responsables locaux, étatiques, fédéraux et les experts médicaux, ainsi que tous les acteurs de l’industrie pour le soutien sans précédent apporté à notre retour à la compétition, et nous sommes impatients de nous joindre à nos amateurs passionnés pour regarder les voitures revenir sur la piste », a ajouté Steve O’Donnell.

Si les courses sont de retour, les amateurs devront attendre. La NASCAR a établi des lignes directrices pour organiser les événements en toute sécurité en utilisant les directives du CDC (Center for Disease Control and Prevention) sur la distanciation sociale et les équipements de protection individuelle. Seul le personnel essentiel sera autorisé à assister aux événements et des masques faciaux en tissu seront exigés.

Voici le calendrier des 7 courses qui seront disputées en 10 jours à travers les trois divisions.