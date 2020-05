Le Salon de l’auto de New York 2020 officiellement annulé

En mars dernier, les organisateurs du Salon de l’auto de New York, qui devait se tenir lors de la première semaine d’avril, ont décidé de reporter leur événement annuel à la fin du mois d’août en raison du coronavirus.

Au moment où la décision a été prise, on comptait encore peu de cas et on espérait pouvoir enrayer la pandémie, ou du moins en réduire l’ampleur.

Au fil des semaines, il est apparu de plus en plus clair qu’il serait impossible de tenir le Salon en août. Ainsi, la nouvelle concernant son annulation n’a pas été une surprise.

Au moment d’écrire ces lignes, le Jacob K. Javits Convention Center, situé sur la 11e avenue à Manhattan dans le quartier de Hell’s Kitchen, demeure aménagé comme un hôpital de campagne pour les patients atteints de la COVID-19.

En fait, l’incertitude logistique liée à l’utilisation du centre de congrès rend le respect des dates intenable. Et même si la situation devait miraculeusement s’améliorer au cours des prochaines semaines, il n’y a pas de risques à prendre.

« Depuis le début de cette pandémie, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le bureau du gouverneur et avec les responsables de Javits pour protéger nos participants », a déclaré Mark Schienberg, le président de la Greater New York Automobile Dealers Association. « Nous sommes extrêmement fiers du rôle que le centre Javits a joué pendant cette période difficile et nous comprenons la nécessité pour lui de rester prêt à servir ».

« Nous comprenons également l’immense planification nécessaire aux constructeurs automobiles et à leurs partenaires d’exposition pour monter un salon de cette ampleur. En raison de l’incertitude causée par le virus, nous pensons qu’il ne serait pas prudent de poursuivre avec le Salon 2020 et nous préparons plutôt un événement encore plus important en 2021 ».

L’hôpital a apparemment été fermé au début du mois de mai et n’héberge actuellement aucun patient, mais il restera en place jusqu’à ce que les autorités fédérales et étatiques estiment prudent de le démanteler, laissant la disponibilité du centre dans les limbes.

Le Salon de New York, édition 2021, se tiendra du 2 au 11 avril.