Une très mauvaise nouvelle vient de tomber concernant le Salon de l’auto de New York qui devait se ternir lors de la troisième semaine du mois d’août ; il est annulé en raison de la recrudescence des cas de coronavirus, cette fois marquée par le variant Delta.

Les mesures accrues récemment annoncées par les autorités nationales et locales ont forcé les organisateurs à annuler l’événement.

Voici une partie de la déclaration du président du Salon de New York, Mark Schienberg :

« En tant que responsables du salon de l’automobile de New York, vieux de 121 ans, nous nous engageons à fournir un environnement sûr pour tous, y compris les participants, les exposants et les milliers d’hommes et de femmes qui mettent en place le salon. Ces dernières semaines, et surtout ces derniers jours, les circonstances ont changé, ce qui a rendu plus difficile l’organisation d’un événement répondant aux normes élevées que nous et nos clients attendons. »

« Au début de la planification du Salon d’août, nous étions de plus en plus enthousiastes à l’idée d’accueillir l’événement, alors que le nombre de vaccinations à New York continuait à augmenter et que le port de masques réduisait la propagation dans la ville. Tous les signes étaient positifs, et le Salon se mettait en place plus solidement que jamais, mais aujourd’hui, c’est une autre histoire. »

Mark Schienberg explique en outre que les visiteurs passent en moyenne cinq heures au salon lors de leur visite et que 72 % d’entre eux sont sur le marché pour faire l’achat d’un véhicule au cours des 12 prochains mois. « Nous apprécions et reconnaissons pleinement l’importance des salons automobiles pour les constructeurs, les concessionnaires de voitures et de camions neufs et le public, et nous croyons fermement en l’avenir de ces précieux événements marketing. »

Les organisateurs espèrent que tout se déroulera comme prévu en avril 2022, au moment où doit normalement se tenir l’événement.

