Le Salon de l’auto de Vancouver sera de retour en 2022

Après avoir appris que le Salon de l’auto de Toronto effectuerait un retour en 2022, voilà que les organisateurs de celui de Vancouver annoncent que le leur sera aussi de retour l’an prochain.

L’événement va se tenir du 23 au 27 mars au centre des congrès de la ville.

Mis sur la ligne de touche par la pandémie, le Salon a récemment reçu le feu vert pour aller de l’avant. Ce dernier, qui en sera à sa 102e édition, va mettre en lumière les dernières avancées en matière de développement de véhicules, de systèmes de sécurité avancés et de produits électriques, notamment.

Blair Qualey, le président et chef de la direction de l’association des concessionnaires de véhicules neufs de la Colombie-Britannique, est ravi que le Salon puisse avoir lieu une fois de plus.

« Après une planification détaillée et des discussions approfondies avec nos précieux partenaires, nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’accueillir à nouveau les visiteurs du Salon international de l’auto de Vancouver », a déclaré le principal intéressé via un communiqué.

Et avec les annonces des grands constructeurs concernant l’électrification, on peut s’attendre à découvrir un salon passablement différent du dernier qui a été présenté il y a deux ans. Plusieurs nouveaux modèles sont certains de retenir l’attention.

D’ailleurs, le volet EVerything EV va prendre la forme d’une importante exposition de véhicules électriques avec des produits appartenant aux plus grands constructeurs mondiaux, des expositions de technologies et de systèmes de recharge, ainsi que des kiosques offrant des informations diverses. Les participants pourront même faire l’essai de certains modèles électriques et en apprendre davantage sur eux grâce à la présence d’experts et de spécialistes du milieu.