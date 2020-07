Depuis l’annulation du Salon de l’automobile de Genève en février dernier (l’événement devait se tenir au début du mois de mars), les rassemblements automobiles sont tombés comme des mouches un peu partout à travers la planète en raison de l’épidémie de coronavirus.

Pourtant, cette semaine, la capitale thaïlandaise, Bangkok, vient d’ouvrir son salon automobile qui avait été reporté deux fois en raison de la COVID-19. Comment est-ce que cela est possible ? C’est simple. La Thaïlande est un des endroits sur terre où la lutte contre le virus a été des plus efficaces, si bien qu’avec l’ouverture du salon, les organisateurs ont déclaré qu’il mettait à l’avant-scène le succès du pays dans la lutte contre le coronavirus.

Concrètement, la Thaïlande n’a pas eu de cas de COVID-19 transmis localement depuis environ sept semaines et a assoupli les restrictions imposées pour lutter contre l’épidémie, cherchant à relancer son économie.

« C’est plus que le salon de l’automobile, mais c’est aussi la réputation de la Thaïlande, car les autres organisateurs de l’événement seront à l’affût », a déclaré Prachin Eamlumnow, directeur général de l’événement qui prend le nom de Grand Prix International.

La Thaïlande est le premier pays à accueillir un salon de l’automobile de cette ampleur depuis le début de la pandémie, a-t-il déclaré aux journalistes. Ce pays d’Asie du Sud-Est est un important centre régional de production automobile. Ses précédents salons ont enregistré plus d’un million de visiteurs.

Les organisateurs se sont engagés à limiter les foules cette année et à contrôler l’entrée. Au total, 25 marques de voitures, dont Ford et Subaru, ainsi que 22 fabricants de motos, exposent leurs produits.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Reuters À l'intérieur du Salon de l'automobile de Bangkok

Les stands de chaque compagnie ont des points d’entrée et de sortie et les visiteurs doivent scanner un code QR, une sorte de code-barres, avec leur téléphone portable lorsqu’ils entrent et sortent, contrairement aux salons précédents où ils pouvaient circuler librement.

Le personnel des kiosques porte également des masques ou des écrans faciaux pendant le salon qui se déroulera du 15 au 26 juillet.

« Le gouvernement nous a permis de le tenir, mais nous devons encore être très prudents », a déclaré Prachin Eamlumnow.

Ce qui est intéressant, c’est de voir de quelle façon le tout va se dérouler. On assiste peut-être à une répétition de ce qui pourra se faire pour d’autres événements tant et aussi longtemps que le virus est une menace.