On se croirait en 2020 ce matin. Il y a deux ans, le salon automobile qui se tient tous les deux ans dans la capitale chinoise annonçait qu’il était reporté au mois de septembre en raison du coronavirus.

À ce moment, on ne savait pas trop encore ce qui nous pendait au bout du nez, même si le monde venait d’être mis à l’arrêt.

Et bien, 24 mois plus tard, le scénario se répète. La fête automobile bisannuelle (les salons automobiles de Beijing et de Shanghai, les plus importants du pays, alternent chaque année) de la capitale chinoise pourrait bien être reportée en raison de la recrudescence des infections au coronavirus dans plusieurs villes du pays.

Des discussions internes sont en cours pour reprogrammer le salon, mais aucune information officielle n’est prête à être divulguée au public, a déclaré l’un des organisateurs de l’événement à la division chinoise du groupe Automotive News. Certains rapports de presse indiquent que le salon sera déplacé en juin.

C’est décourageant, oui, mais la situation n’est pas la même qu’il y a deux ans, est-il nécessaire de le rappeler. Les vaccins, ainsi que la médication, et les apprentissages sur la façon de traiter la maladie, fait que nous n’en sommes pas au même point. N’empêche…

Ce qui se produit, c’est que depuis le début du mois de mars, la Chine est confrontée à une nouvelle vague de coronavirus, la pire depuis le début de l’année 2020, lorsque la pandémie a pris racine. Les dernières épidémies ont contraint certains constructeurs et fournisseurs automobiles à immobiliser des usines chinoises en réponse aux fermetures et aux quarantaines imposées par les autorités locales et régionales.

Cette année, Mercedes-Benz voulait profiter de l’événement pour présenter le VUS EQS, le dernier véhicule électrique de la marque. Audi souhaitait aussi montrer le troisième concept Sphere qui laisse entrevoir le futur style de la marque (extérieur et intérieur) ainsi que ses nouvelles technologies multimédias.

La semaine dernière, BMW révélait qu’elle dévoilerait la nouvelle génération de la Série 7, y compris la i7 électrique, au salon de Beijing. Volkswagen voulait quant à elle y présenter le concept ID Aero15, le dernier modèle de sa famille électrique ID.

Plus tôt ce mois-ci, Li Auto, une entreprise naissante chinoise spécialisée dans les véhicules électriques, déclarait qu’elle introduirait son deuxième produit, le VUS L9, lors de l’événement.

Bref, quantité de planifications devront être revues si le salon est effectivement reporté. Et que la situation rappelle à tous que malgré les assouplissements récents dont nous avons tous besoin, le virus continue de circuler et ce dernier peut se montrer imprévisible, au point de venir bouleverser nos vis une fois de plus.