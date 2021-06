Il y aura un Salon à Genève en 2022

En mars 2020, le premier événement automobile qui a été annulé en raison du coronavirus, c’est le Salon automobile de Genève. L’effet domino s’est poursuivi, si bien qu’en Amérique du Nord, nous sommes toujours attente du retour de ce type d’événement.

Il paraît possible bien que ça se produise à Los Angeles en novembre prochain, bien qu’un mini Salon de Détroit se tiendra à l’aube de l’automne.

Pour ce qui est du Salon de Genève, il a aussi sauté son tour en 2021. Ce fut le cas pour des raisons sanitaires, mais on se souviendra d’une bisbille et de soucis financiers pour les organisateurs et le site où a lieu l’événement, soit Palexpo.

Bref, il n’y a pas eu d’événements automobiles à Genève depuis 2019.

Vendredi dernier, le site officiel du salon a annoncé que le Salon reviendrait en 2022.

La fête, qui se tient généralement au début du mois de mars, aura lieu un peu plus tôt. Les journées de presse sont prévues pour les 17 et 18 février, alors que le public pourra y assister du 19 au 27 février. L’annonce indique que les exposants ont jusqu’à la mi-juillet pour s’inscrire et que le salon « sera substantiellement différent de par le passé », bien qu’aucune précision n’ait été donnée.

Parmi les grands salons internationaux, celui de Genève, dont l’histoire remonte à plus de 90 ans, est le seul qui n’est pas tenu dans la cour d’un grand constructeur. Cela en fait un terrain neutre et compte tenu de la concentration de la richesse internationale dans le pays, Genève est aussi l’endroit où l’on retrouve le plus d’exposants de voitures exotiques. Ceux-ci ne cherchent pas seulement à attirer l’attention de la presse internationale. Ils souhaitent aussi vendre directement aux visiteurs fortunés, une dynamique qu’on ne retrouve pas vraiment ailleurs.

Il sera intéressant de voir dans quel contexte le Salon va ouvrir ses portes en 2022, tout comme de voir si cette tradition sera maintenue ou plus présente que d’habitude. Aussi, selon l’état de la pandémie, aura-t-on droit à un relâchement des mesures sanitaires ? Où en sera la vaccination en Europe ? Quelle sera la procédure pour les visiteurs provenant d’autres pays ?

Bref, alors qu’on voit la vie normale revenir à certains endroits, on réalise que la fin de la pandémie ne surviendra pas en même temps partout et que des ajustements devront être faits en cours de route.

La nouvelle est néanmoins positive et nous allons nous y accrocher pour l’instant. Nous allons suivre le tout de près ; espérons que nous aurons un premier test concluant en novembre à Los Angeles.

On aimerait bien être sur place pour vous offrir une couverture de ce salon. À suivre.