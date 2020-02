Crise du coronavirus : le Salon de l’auto de Genève annulé

La 90e édition du Salon de l’auto de Genève, qui devait se mettre en branle la semaine prochaine, a été annulée alors que le gouvernement suisse vient d’interdire temporairement tout rassemblement de plus de 1000 personnes afin de contrôler la propagation du coronavirus. On sait que la Suisse vient tout juste de confirmer un premier cas sur son territoire.

Voici le communiqué de presse publié aujourd’hui :

« La 90e édition du Geneva International Motor show qui aurait dû accueillir les médias à partir de lundi prochain et le grand public du 5 au 15 mars 2020 n’aura finalement pas lieu. Il s'agit d'une injonction du Conseil fédéral du 28 février 2020 selon laquelle tous les événements réunissant plus de 1'000 personnes sont interdits jusqu’au 15 mars 2020. Les organisateurs acceptent cette décision : « Nous regrettons cette situation, mais la santé de tous, acteurs et visiteurs, est notre priorité absolue ainsi que celle de nos exposants. Il s’agit d’un cas de force majeure et d’un coup très dur pour les exposants qui ont massivement investi dans leur présence à Genève. Nous sommes pourtant convaincus qu’ils comprendront cette décision» a déclaré Maurice Turrettini, Président du Conseil de Fondation. «Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées dans l’organisation de ce qui devait être l’édition 2020 du GIMS. » A quelques jours de l’ouverture de la manifestation, le montage des stands était à bout touchant. Il y a une semaine, lors des conférences de presse annonçant l’édition 2020, rien ne laissait présager la nécessité d’une telle mesure. La situation a changé avec l'apparition des premiers cas confirmés de coronavirus en Suisse, puis l'injonction du Conseil fédéral le 28.02.2020. L'événement doit être annulé en raison de cette décision. Le démontage devra maintenant s’organiser dans la foulée. Les conséquences financières pour tous les acteurs de la manifestation sont importantes et devront être évaluées dans les semaines à venir. Une chose est sure: les billets vendus de la manifestation seront remboursés. Les organisateurs communiqueront au plus vite à ce sujet via leur site web. » - Palexpo

Il est probable que la majorité des véhicules qui devaient être dévoilés lors du salon profiteront d’un lancement virtuel d’une façon ou autre. Les constructeurs automobiles pourraient également choisir de retarder les présentations de certains véhicules. On savait déjà que le Salon de cette année était réduit en raison de l’absence de constructeurs tels Ford, Volvo, Nissan, Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Mini et Subaru.

Des dévoilements virtuels chez BMW et Porsche

BMW vient tout juste d'annoncer qu'elle ira de l'avant avec la présentation du concept électrique i4 au moment initialement prévu au Salon de Genève — le mardi 3 mars —, mais via une présentation primeur mondiale virtuelle, c’est-à-dire une conférence de presse en ligne. Porsche vient de confirmer qu'elle fera de même pour la présentation de sa 911 haut de gamme. On peut s’attendre à d’autres annonces de ce genre dans les prochains jours.

Parmi les autres nouveautés qui devaient être présentées au Salon de Genève la semaine prochaine, on note :

Volkswagen Golf GTI 2021

Hyundai i30 (Elantra GT) 2021

Prototype Hyundai Prophecy

Kia Sorento 2021

Prototype Polestar Precept

La question maintenant qui se pose est de savoir ce qui adviendra du Salon de l’auto de New York qui doit avoir lieu début avril. Les États-Unis ne sont pas, pour le moment, sérieusement aux prises avec le coronavirus, mais la réalité d’un Salon international d’envergure comme celui de New York est qu’il reçoit des milliers d’exposants et de visiteurs venus des quatre coins du monde. Et, dans ces quatre coins, on retrouve maintenant le Covid-19.