Lentement, la Volkswagen Golf évolue. Lentement, oui, car malgré le passage des générations, le modèle est toujours aussi reconnaissable. Sa ligne est devenue une signature.

Mercredi, Volkswagen a dévoilé la prochaine version du modèle de performance GTI avant ses débuts officiels au Salon de l’auto de Genève la semaine prochaine. Le bolide sera doté de plus d’écrans numériques et de plus de puissance.

Ce qui distingue la GTI de la Golf régulière, c’est sa mécanique. La petite bombe à hayon sera propulsée par un 4-cylindres de 2 litres. En Europe, la puissance passera à 245 chevaux. Les chiffres de la capacité américaine n’ont pas encore été annoncés, toutefois. Mark Gillies, porte-parole de Volkswagen, a confirmé au site Motor Authority que la puissance de la nouvelle GTI augmentera par rapport à celle de 228 chevaux du modèle actuel, mais pas au point d’atteindre les capacités de la variante européenne.

La puissance sera transmise aux roues avant via le travail d’une boîte manuelle à 6 vitesses ou d’une transmission automatique à 7 rapports et double embrayage.

La prochaine GTI profitera d’une version actualisée de la plateforme MQB du modèle actuel. Cette dernière avance des jambes de force à l’avant et une suspension arrière indépendante multibras. Un nouveau système nommé Vehicle Dynamics Manager contrôlera à la fois le différentiel à glissement limité et les amortisseurs adaptatifs. Les conducteurs pourront choisir entre les modes de conduite Confort, Eco, Sport et Individuel.

Toutes les caractéristiques de conception de la GTI sont présentes. La grille avant inférieure présente un motif en nid d’abeille qui abrite les phares antibrouillard optionnels disposés en X. Les phares à DEL sont accentués par une bande de feux diurnes rouge et blanc qui couvre toute la largeur du faciès. Les rallonges de bas de caisse donnent du style au profil, tandis que l’arrière est équipé de l’échappement double GTI de série avec une sortie par côté. En Europe, des roues en aluminium de 17 pouces seront de série et des roues de 18 et 19 pouces seront livrables.

À l’intérieur

Le cockpit, presque sans bouton, comprend le pommeau de levier de vitesse familier (en forme de balle de golf) pour la boîte mécanique, mais ceux qui optent pour la transmission automatique profiteront d’un sélecteur plus traditionnel. Les sièges sport sont recouverts du traditionnel tissu écossais, désormais doté d’un nouveau motif. Le volant gainé de cuir, à trois branches et à fond plat, est doté de boutons tactiles donnant accès au groupe d’instruments numériques de 10,25 pouces et au système multimédia à écran tactile de 10 pouces.

Chaque GTI sera dotée d’un système de freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, d’un système de maintien dans la voie, ainsi que de la climatisation automatique et de ports USB-C.

La nouvelle GTI sera lancée en Europe au cours du deuxième trimestre de 2020 et elle devrait se pointer une année plus tard chez nous.