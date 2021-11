Subaru a présenté son tout premier VUS tout électrique en première nord-américaine au Salon de l'auto de Los Angeles aujourd'hui. On sait que le Subaru Solterra 2023 est un proche cousin du Toyota bZ4X, les deux modèles ayant été développés conjointement.

Le Solterra a fait l'objet d'une présentation virtuelle en première mondiale la semaine dernière, de sorte que nous connaissions déjà une grande partie de ce qui a été « dévoilé » aujourd'hui.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Subaru Subaru Solterra 2023, profil

Construit sur la plateforme e-Subaru Global, le nouveau véhicule électrique arrivera chez les concessionnaires d'Amérique du Nord au milieu de l'année prochaine, à peu près au même moment où la bZ4X doit se pointer chez les concessionnaires Toyota. Voici ce que nous savons :

- Le Solterra est servie par une batterie de 71,4 kWh, ce qui devrait lui conférer une autonomie d'environ 400 km. Le groupe motopropulseur livre 215 chevaux et 248 lb-pi de couple;

- Son format est de cinq places et à peu près similaire à celui du Toyota RAV4; il est plus long que le Forester, mais plus court que l'Outback;

- Il y a une bonne quantité de plastique autour des ailes, et en toute honnêteté, nous devons dire que nous reconnaissons quelques éléments de Toyota dans ses éléments de style.

- Le nom Solterra combine les mots latins pour « soleil » et « terre »;

- À l'intérieur, le plancher de ce VÉ est pratiquement plat, ce qui garantit un espace généreux pour les passagers;

- La configuration AWD est de mise, et le Solterra sera même équipé du sélecteur de terrain X-Mode;

- La garde au sol est de 8,3 pouces;

- La série de systèmes d'aide à la conduite comprend un système de surveillance des angles morts avec assistance au changement de voie et alerte de circulation transversale arrière. Également de série, le frein d'assistance au stationnement peut actionner les freins du véhicule si un obstacle est détecté lors d'une marche arrière;

- Nouveauté chez Subaru, le Solterra est équipé d'un système de caméra périphérique à 360 degrés. C'est également la première Subaru équipée de série de l'aide à la sortie en sécurité.

- La production se fera dans les usines Subaru de Chine et du Japon.

Photo : Subaru Subaru Solterra 2023, trois quarts arrière

Photo : Subaru Subaru Solterra 2023, intérieur

Ce qui reste à découvrir, c'est le prix pour le marché canadien et les informations sur les variantes qui l'accompagnent. Attendez-vous à recevoir ces informations à l'approche de la date de lancement du modèle l'année prochaine.