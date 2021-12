On n’ose pas dire que c’était prévisible, mais on commençait à s’en douter en raison de l’émergence du variant Omicron ; le Salon de l’auto de Montréal n’aura pas lieu en 2022. Et sans surprise, les organisateurs du Salon de Toronto ont à leur tour confirmé avoir pris la même décision.

Le SIAM (Salon international de l’auto de Montréal) prend donc congé pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie

Le directeur de l’événement, Luis Pereira, a déclaré que la décision a été prise avec le « cœur lourd », mais que l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 rend la tenue de l’événement prévu au Palais des congrès de Montréal « irresponsable. »

« Nous étions vraiment sûrs que le salon aurait lieu cette année. Omicron est arrivé et a brouillé les cartes. Mais c’est notre responsabilité d’entreprise », a-t-il déclaré via un communiqué.

L’événement devait avoir lieu du 21 au 30 janvier. Il aurait marqué le retour du circuit canadien des salons automobiles après une interruption d’un an. Le SIAM a présenté ses excuses à ses partenaires et au public pour cette annulation et a déclaré que tous les gens qui ont acheté des billets verraient ces derniers être remboursés.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Le CIAS (Canadian International Auto Show) aurait été tenu entre le 18 et le 27 février au Palais des congrès de Toronto, au centre-ville.

Jason Campbell, le directeur général du CIAS a déclaré que la décision a été prise avec « beaucoup de regret », mais que « la santé et le bien-être de notre communauté doivent être notre priorité ».

En réponse à l’augmentation rapide du nombre de cas de COVID-19 au cours de la première moitié du mois de décembre, le gouvernement de l’Ontario a réintroduit des restrictions hier concernant les rassemblements intérieurs. Ainsi, tout lieu pouvant accueillir plus de 1000 personnes sera limité à 50 % de sa capacité à partir du 18 décembre.

Le CIAS a déclaré avoir pris la décision d’annuler l’événement de février en accord avec ses partenaires fabricants. Le salon prévoit (et on le devine, espère) revenir en 2023 pour célébrer ses 50 ans.

« Ce qui est apparu clairement au cours des derniers mois dans nos discussions avec nos consommateurs et nos partenaires constructeurs, c’est à quel point ils apprécient tous l’expérience qu’ils peuvent vivre en personne à notre salon automobile et à quel point ils souhaitaient son retour », a déclaré Jason Campbell via un communiqué.