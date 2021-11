Les organisateurs du Salon international de l'auto de Montréal (SIAM) ont confirmé la tenue de l’évènement en janvier 2022. Après une absence de deux ans - le dernier salon a eu lieu en janvier 2020, tout juste avant les débuts de la pandémie chez nous - les tourniquets du Palais des Congrès du centre-ville de Montréal tourneront à nouveau pour accueillir les visiteurs.

Bien entendu, cet événement aura un aspect quelque peu différent de ce qu'il était au début de l'année 2020. Les organisateurs prennent soin d'ajuster les attentes des gens :

« La reprise des activités et l’assouplissement des mesures sanitaires nous permettent enfin d’être de retour, mais ce n’est pas un retour à la normale. On pense que c’est important de repartir le Salon en 2022 pour offrir un événement aux passionnés de l’automobile, mais ce ne sont pas tous les manufacturiers qui seront présents. Nous estimons que plus de la moitié des bannières seront présentes. Les manufacturiers qui annulent leur participation à tous les grands salons canadiens motivent leur absence par une pénurie de véhicules et des ventes à la baisse. » - Luis Pereira, directeur exécutif, SIAM

Le communiqué publié par les organisateurs du salon de l'auto poursuit en disant que « L’équipe du Salon travaille avec le désir de présenter une édition à plus petite échelle, mais qui respectera tout de même son essence, soit de présenter les nouveaux modèles des manufacturiers participants, une Zone électrique pour découvrir les dernières avancées technologiques et des attractions spéciales. »

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Dévoilement du Ford Mustang Mach-E au Salon de Montréal, 2020

Un triple coup dur

Avant même que la pandémie ne frappe, les salons de l'auto étaient en difficulté, les constructeurs automobiles étant de moins en moins enclins à consacrer des ressources à ces événements à une époque où ils peuvent présenter des modèles à tout moment, de n'importe où, même virtuellement. La pandémie a ensuite évidemment mis un terme aux événements en personne, et maintenant la pénurie actuelle de puces et de composants a donné aux constructeurs automobiles encore plus de raisons de faire au moins une pause dans les salons automobiles.

Néanmoins, il y aura un Salon de l'auto de Montréal en personne en 2022, les conditions sanitaires au tournant du calendrier annuel le permettant bien sûr. Les détails de l'horaire de l'événement et les informations concernant la vente des billets seront annoncés plus tard ce mois-ci. Il va sans dire que les visiteurs devront présenter une preuve de vaccination pour accéder à l'événement.

Une enquête menée par les organisateurs du salon a révélé que 86 % des anciens participants étaient susceptibles, très susceptibles ou certains de revenir au salon lors de sa prochaine édition. Ce même sondage a également montré que, après la possibilité de voir de nouveaux modèles, la plus grande attraction du salon est sa Zone électrique consacrée aux véhicules électrifiés de toutes formes et tailles.