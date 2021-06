Des salons automobiles à Montréal et à Québec dès septembre

On n’a pas vu de salons automobiles depuis le début de la pandémie au Canada, mais dès septembre prochain, les Québécois pourront assister à deux événements, soit les salons du véhicule électrique de Montréal et de Québec (SVEM et SVEQ).

On parle des deux premiers rassemblements automobiles qui vont se tenir à l’intérieur au pays en quelque 18 mois. Dans le cas de l’événement de Montréal, les dates annoncées sont les 17, 18 et 19 septembre. Tout ce beau monde va ensuite se déplacer vers Québec où le tout aura lieu du 1er au 3 octobre. Dans le premier cas, le rendez-vous sera au Stade olympique de Montréal. Dans le deuxième, ça va se tenir au Centre de foires de Québec.

« Puisqu’une grande partie de la population a maintenant reçu sa première dose du vaccin et que les autorités gouvernementales nous confirment que la majorité des citoyens québécois auront reçu leur deuxième dose à la fin du mois d’août, affirme Luc Saumure, un des deux promoteurs de l’événement (il est aussi directeur de l’administration et du marketing), nous sommes convaincus que les grands rassemblements de plus de 250 personnes seront alors autorisés. »

« Les SVEM et SVEQ deviendront donc les premiers grands Salons intérieurs à ouvrir leurs portes au grand public. Le fait que les SVEM et SVEQ soient les premiers grands événements publics intérieurs à se tenir en 2021 est une excellente nouvelle, alors que l’enjeu social environnemental fait de plus en plus partie de notre vie, explique l’autre promoteur, Louis Bernard (il est aussi directeur de la logistique). »

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : SVEM Le ministre Marc Garneau, au Salon de Montréal de 2019

Quant aux dates retenues, elles sont bien sûr assujetties à une condition ; que l’évolution de la situation actuelle le permette et que la Santé publique donne son aval au projet.

N’empêche, voilà une autre nouvelle intéressante qui va donner de l’espoir à tout le monde.

Ce salon automobile dédié à la mobilité électrique sous toutes ses formes s'est tenu pour la première fois en 2017 à Montréal, ce qui fait de l’évènement 2021 la quatrième édition officielle.