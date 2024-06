La fin du chrome chez Stellantis

• Stellantis cessera l’utilisation du chrome dans la conception de ses véhicules.

À une certaine époque, et particulièrement lors des années 50, le chrome était roi à travers l’industrie automobile. Plus une voiture en portait, plus elle était riche et prestigieuse. Du moins était-ce les perceptions des gens.

Les constructeurs utilisent toujours ce matériau aujourd’hui, mais de façon plus modérée et réfléchie. Cependant, on pourrait bien assister à la fin du chrome avec les nouveaux véhicules, du moins si l’on se fie au geste précurseur que pose Stellantis qui a déclaré « la mort du chrome ». La compagnie a évoqué des préoccupations environnementales et des inquiétudes concernant la santé des travailleurs qui fabriquent ce produit.

C’est ce qu’a déclaré au réseau CNN le grand patron du design chez Stellantis, Ralph Gilles.

Le chrome hexavalent, l’état d’oxydation du chrome utilisé dans le chromage, est cancérigène. Via un communiqué transmis à CNN, le CARB (California Air Resources Board), l’agence qui est responsable de la réglementation des émissions en Californie, a déclaré qu’il s’agissait du « deuxième contaminant atmosphérique toxique le plus puissant identifié par l’État. »

Il faut bien comprendre, les pièces chromées ne sont pas dangereuses en soi. C’est le processus de placage qui l’est, car il risque de libérer des vapeurs de chrome hexavalent dans l’atmosphère ou d’exposer les travailleurs.

Selon le groupe commercial National Association for Surface Finishing l’industrie a mis en place des mesures pour minimiser l’exposition au chrome hexavalent, réduisant au passage 99,9 % des émissions atmosphériques depuis 1995. La Californie songerait à aller plus loin et carrément interdire le chromage à l’aide de ce matériau.

Stellantis a tranché avec des solutions autres que le chrome. Par exemple, le Jeep Wagoneer S ne portera pas de chrome traditionnel, et Ralph Gilles a confirmé à CNN que ce serait le cas avec les futurs modèles de l’empire.

Ailleurs à travers l’industrie, Mini a éliminé le chrome avec ses plus récentes créations, alors que Volkswagen prévoit en réduire l’usage, elle qui remplace l’effet du chrome par des accents lumineux.

Bientôt, le chrome pourrait n’être qu’un souvenir dans l’industrie automobile.