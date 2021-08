Il y a quelques semaines, le groupe Stellantis dévoilait ses plans en matière d’électrification. Du coup, on apprenait qu’un premier véhicule électrique était attendu en 2024 chez Dodge. Le nom e-Muscle est aussi apparu dans le langage, pointant sur le fait qu’on préparait l’avenir de la performance au sein de la vieille division.

Dès lors, certains ont commencé à croire que les bolides à moteurs n’en avaient que pour deux ou trois ans encore. Or, on apprend que ça pourrait durer un peu plus longtemps et qu’une cohabitation serait prévue entre l’électricité et l’essence.

Lors d’une entrevue accordée au site Muscle Cars & Trucks, Tim Kuniskis, le chef de la direction de Dodge, laisse croire à cette réalité, du moins pour un certain temps. « La nouvelle plateforme électrique et un premier modèle arrivent en 2024. Nous n’avons pas dit que les voitures actuelles allaient cesser d’être produites en 2024. Il pourrait y avoir un petit chevauchement, mais ça ne durera pas des années et des années. »

Le dirigeant a aussi expliqué que le défi demeurait de convaincre la clientèle de passer à l’électrique. C’est un défi général pour la majorité des constructeurs, alors imaginez pour une marque qui carbure, c’est le cas de le dire, au rythme des moteurs à essence.

« Lorsque vous effectuez un changement important, il y a toujours des gens qui ne vous suivent pas, du moins au début », a-t-il déclaré. Cependant, il s’attend à ce que ces personnes reviennent une fois qu’elles auront vu ce que Dodge peut faire avec un véhicule électrique.

Chose certaine, lorsque les moteurs à essence en seront à leur dernière année, la compagnie ferait mieux de prévoir le coup, car les ventes seront très importantes.