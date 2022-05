Stellantis investit massivement en Ontario

Les usines Stellantis de Brampton et de Windsor, en Ontario, ont reçu une excellente nouvelle hier. En effet, la maison-mère a annoncé des investissements de 3,6 milliards (en dollars canadiens) afin d’assurer l’avenir des deux installations.

Dans le cas de l’usine de Brampton, c’est doublement bien accueilli, car la disparition des modèles Chrysler 300, Dodge Challenger et Dodge Charger à la fin de l’année 2023 soulevait des inquiétudes, même si l’on sait qu’un muscle car électrique sera ajouté à la gamme.

Heureusement, en raison de l’investissement promis, on va moderniser l’usine à compter de 2024, soit après la fin de la production des modèles appelés à disparaître. Les travaux devraient durer un an. Par la suite, les activités devraient reprendre et on a confirmé que l’usine produirait au moins un modèle tout électrique basé sur une nouvelle architecture flexible.

Quant à l’usine de Windsor, elle sera « transformée pour soutenir la production d’une nouvelle architecture de véhicule multiénergie qui fournira une capacité de batterie-électricité pour plusieurs modèles. » Les travaux de modernisation devraient commencer en 2023. L’usine continuera aussi à fabriquer les Chrysler Pacifica, Voyager et Grand Caravan, uniquement au Canada.

Dans le cas de la Chrysler Grand Caravan, il faudra voir, car l’aventure est catastrophique jusqu’à maintenant. L’électrification est peut-être la seule solution viable pour ce modèle qui est vendu bien trop cher.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Stellantis Dans l'usine de Brampton

Stellantis a aussi déclaré que les deux usines devraient revenir à trois quarts de travail en raison de la demande pour les véhicules électriques qu’elle va produire. La compagnie a aussi annoncé que le Centre de recherche et de développement automobile de Windsor créera plus de 650 emplois d’ingénieurs hautement qualifiés dans le domaine des « systèmes de propulsion électrifiés. »

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est bien sûr réjoui de cette nouvelle : « L’accord d’aujourd’hui sur les véhicules électriques qui seront fabriqués au Canada est un autre investissement dans nos travailleurs et dans notre avenir. Nous construisons une industrie automobile canadienne de classe mondiale, une économie innovante et un avenir propre et solide pour tous. »

À travers tout cela, une pensée pour les milliers de travailleurs qui profitent de facto d’une paix d’esprit supplémentaire.