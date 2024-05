Stellantis réserve le nom Cuda

Il n’est pas rare de voir un constructeur réserver un nom qu’il a déjà utilisé auprès de l’USPTO (United State Patent and Trademark Office), soit l’Office américain des brevets et des marques. On l’a vu récemment avec Ford qui s’est de nouveau assuré les droits sur le nom Thunderbird ou encore Toyota qui s’est assuré de conserver la propriété de Celica.

Cela ne veut pas toujours dire qu’un modèle est prévu bientôt avec ce nom. Cependant, parfois, ça mène directement à cela.

Stellantis a récemment réservé le nom Cuda, dans la section des véhicules à moteur, plus précisément les véhicules « conceptuels ». Considérant le virage électrique de la marque, et notamment le retour du nom Daytona avec le concept de la nouvelle Charger, il n’est pas impossible de voir apparaître le nom Cuda bientôt pour représenter un concept.

Chrysler a utilisé le nom pour la première fois en 1970 pour désigner les versions plus sportives de la Plymouth Barracuda, à l’époque où c’était la guerre entre les constructeurs américains avec les muscle car et les pony car.

La Plymouth Cuda était livrable avec le V8 Hemi de 426 pouces cubes, ainsi qu’en version 440 avec le fameux « 6-pack », ainsi qu’en configuration AAR, inspirée de la course automobile. Le modèle est rapidement devenu mythique et certains exemplaires rares valent une petite fortune aujourd’hui.

Maintenant, il faudra voir si parmi l’arrivée des prochains concepts de Stellantis, la firme a de réelles intentions avec la réservation du nom Cuda. Si le constructeur souhaite l’utiliser, ça ne devrait pas trop tarder cependant, alors que plusieurs nouveaux concepts et modèles sont attendus au cours des prochaines années.