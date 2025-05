Stellantis retarde son Ram électrique et son Ramcharger

Stellantis a annoncé cette semaine un nouveau report majeur du lancement de ses camionnettes électrifiées, confirmant que le Ram 1500 100 % électrique ne verra pas le jour avant l’été 2027, en tant que modèle 2028. Il s’agit du deuxième report du projet, initialement prévu pour 2024, puis déplacé à 2026.

Quant au Ramcharger hybride, un véhicule électrique à autonomie prolongée (avec moteur à essence), dont la sortie était prévue pour 2024, sa production est maintenant repoussée au premier trimestre de 2026. Le constructeur évoque une prolongation de la période de validation de la qualité pour justifier ce changement.

Une stratégie plus prudente que ses rivaux, Ford et GM

Alors que Ford et General Motors (GM) ont misé gros sur des usines exclusivement dédiées aux camionnettes électriques, Stellantis a adopté une approche plus flexible. À ses installations de Sterling Heights, au Michigan, le constructeur prévoit assembler les versions à essence, hybrides et électriques du Ram 1500 sur une même ligne de production. Cette façon de faire limite les risques associés à la demande décevante pour les pickups électriques, un segment qui ne connaît pas l’essor prévu il y a quelques années.

« Stellantis continue de réévaluer sa stratégie de produits en Amérique du Nord, en misant sur notre avantage concurrentiel avec le Ram à autonomie prolongée, dans un contexte de ralentissement de la demande pour les camionnettes tout électrique », a expliqué Jodi Tinson, porte-parole de Stellantis.

Moins de pertes pour les fournisseurs, mais de l’incertitude pour les nouveaux contrats

Pour les fournisseurs déjà en activité à l’usine de Sterling Heights, l’impact des retards devrait rester minimal, puisque le volume de production des modèles à essence ou hybrides compensera celui des modèles électriques.

Cependant, les fournisseurs ayant investi spécifiquement pour le Ram électrique pourraient se retrouver dans une position délicate. Le flou persiste quant au nombre de partenaires affectés et à l’ampleur des investissements déjà engagés.

Le futur Ram 1500 Rev | Photo : Ram

L’effet boomerang du pari électrique chez les grands constructeurs

Cette décision s’inscrit dans un recul généralisé des attentes du marché des véhicules électriques. Ford, par exemple, a vu ses volumes de F-150 Lightning être bien en deçà des prévisions, malgré les investissements massifs effectués à son Rouge de Dearborn. De son côté, GM peine à écouler ses Silverado EV et GMC Sierra EV, et a dû ralentir ses opérations à son usine d’assemblage d’Orion.

Ce réalignement de Stellantis, bien que critiqué à ses débuts, semble aujourd’hui plus adapté au rythme réel du marché. Une stratégie à moindre exposition qui pourrait s’avérer plus résiliente à long terme.

Un lancement qui vise la qualité et la durabilité

Pour justifier le report du Ramcharger, Stellantis a indiqué vouloir assurer une qualité optimale pour cette technologie unique de véhicule électrique à autonomie prolongée. Un signal clair que le constructeur souhaite éviter les erreurs de lancement observées ailleurs dans l’industrie.