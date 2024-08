• Subaru rappelle son Ascent des années 2019 à 2022 en raison d’un risque d’incendie.

• La compagnie recommande aux propriétaires de garer leur véhicule loin des structures.

• Le problème est causé par une composante qui pourrait ne pas avoir été installée correctement à l’usine.

• En tout, 271 694 unités sont rappelées.

Subaru doit rappeler son VUS Ascent en raison d’un risque d’incendie. Les modèles des années 2019 à 2022 sont visés par la campagne. Au total, 271 694 unités sont rappelées. La compagnie recommande en plus aux propriétaires de garer leur véhicule loin des structures et éviter de le laisser sans surveillance si son moteur est en marche.

Une inspection chez le concessionnaire sera nécessaire avant de voir ces conseils être retirés. Selon la compagnie, le problème est relié à la borne de masse de l’élément chauffant à coefficient de température positif (CTP). Celle-ci peut ne pas avoir été fixée correctement, ce qui peut la faire fondre et potentiellement endommager les composants environnants, ce qui peut éventuellement provoquer un incendie.

« Jusqu’à ce que l’inspection et la réparation soient effectuées par un concessionnaire Subaru, il est conseillé aux clients de garer leur véhicule loin des garages, des abris de voiture ou autres structures, et éviter de le laisser sans surveillance lorsque le moteur tourne », a déclaré Subaru. « Si un propriétaire remarque ou sent de la fumée provenant du tableau de bord ou de l’espace pour les pieds du côté conducteur, il doit immédiatement cesser d’utiliser le véhicule et mettre le commutateur d’allumage sur la position “arrêt”. Si cela se produit, il est conseillé au propriétaire de contacter immédiatement le programme d’assistance routière de Subaru ou le détaillant Subaru le plus proche pour obtenir de l’aide. »

Les concessionnaires vont remplacer le boulon de mise à la terre et le connecteur si l’inspection révèle qu’il n’a pas été correctement fixé à l’usine. Jusqu’ici, aucun incident n’a été signalé, a précisé Subaru via son communiqué.