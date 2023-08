Nouveau record de ventes pour le Subaru Outback au Canada

• Le Subaru Outback vient de connaître son meilleur mois à vie en ce qui a trait aux ventes à travers le Canada.

Subaru Canada nous annonce un mois record pour l’Outback. Concrètement, 1829 unités ont été livrées en juillet contrairement à 1464 pour la même période en 2022. On peut commencer à comparer ce genre de résultats, car les ventes avaient quand même retrouvé un rythme intéressant en 2022. En raison de la pandémie, il fallait être prudents avec les comparatifs qui nous ramenaient à la période où tout était au ralenti.

Et pour l’Outback, juillet a suivi un autre mois record en juin. Ça va plutôt bien pour ce modèle, disons.

Au cours du mois de juillet, en ajoutant les autres modèles du catalogue, ce sont 5133 unités que Subaru a réussi à écouler au pays, une augmentation de 63,3 % par rapport à l’an dernier, précise le constructeur. Et depuis le début de l’année, on a passé le cap des 30 000 véhicules, soit environ 5000 de plus que l’an dernier pour un gain d’à peu près 20 %.

Subaru Outback Onyx 2023 Photo : Subaru

Chez Subaru Canada, le moment est à la réjouissance, on s’en doute bien. Tomohiro Kubota, le président du conseil, président et chef de la direction, avait ceci à déclarer concernant les bons résultats de l’entreprise en sol canadien :

« Jusqu’à présent, Subaru Canada connaît un été exceptionnel. Nous espérons terminer l’été en beauté et poursuivre sur notre lancée à l’automne et en hiver, des saisons durant lesquelles nos véhicules se démarquent dans le climat canadien grâce à leur sécurité et leurs capacités inégalées. »