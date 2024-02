Décès d’un travailleur dans une usine Subaru

Subaru suspend temporairement sa production au Japon en raison du décès d’un travailleur

Les nouvelles sont généralement heureuses et légères lorsqu’il est question de l’industrie automobile, mais parfois, des événements plus tristes surviennent. C’est le cas de ce travailleur qui a trouvé la mort à l’intérieur d’une usine Subaru au Japon, plus précisément celle de Yajima, dans la préfecture de Gunma.

En vous partageant son histoire, nous désirons du coup rendre hommage à tous les travailleurs de l’industrie automobile qui exécutent des tâches qui ne sont pas toujours sans risques pour nous livrer les véhicules que l’on aime bien.

L’incident s’est produit dans la soirée du 13 février dernier, comme nous le rapporte le site Automotive News. Une moule de 25 tonnes est tombée sur l’ouvrier en question, qui n’a eu aucune chance.

Immédiatement, Subaru a temporairement suspendu la production dans trois de ses usines japonaises, y compris celles qui fabriquent les VUS Forester et Crosstrek destinés à l’exportation, ainsi que le coupé BRZ.

Un porte-parole de la police d’Ota, la ville où se trouve l’usine de Yajima, a confirmé les détails du décès. Les autorités ont identifié l’ouvrier comme étant un homme de 60 ans qui avait 35 ans d’ancienneté chez Subaru.

L’homme utilisait seul une grue à l’aide d’une télécommande pour soulever et déplacer des moules de 25 tonnes, a rapporté le journal local Jomo Shimbun. L’un des moules s’est effondré, le coinçant avec un autre moule. L’autopsie a déterminé que le décès était dû à une asphyxie.

L’usine de Yajima est responsable de la production de la compacte Impreza et des VUS Outback, Crosstrek et Forester. L’usine voisine de Main fabrique la BRZ, l’Impreza et le Crosstrek, ainsi que la sportive WRX et le Levorg, une familiale qui est commercialisée au Japon.

Un incident qui nous rappelle que même si la sécurité s’est grandement améliorée au fil des années à l’intérieur des usines d’assemblage, il y a toujours du travail à faire. On trouvera certainement une faille expliquant l’accident, et ça mènera probablement à des améliorations.

C’est du moins souhaitable. Nos pensées accompagnent les membres de sa famille et les proches de la victime.