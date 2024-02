Subaru réserve douze noms évoquant l’aventure

• Subaru réserve plusieurs noms évoquant l’aventure.

Subaru, c’est bien connu, est une marque qui séduit les amateurs de plein air. Avec des modèles comme l’Outback et le Forester, et plus récemment le Crosstrek, elle s’adresse à ceux qui aiment partir à l’aventure le weekend, que ce soit pour faire du vélo, du kayak, du ski, etc.

Le nom Outback, d’ailleurs, renvoie bien au type d’aventures auxquelles s’adonnent quantité de propriétaires. Récemment, on a vu la compagnie ajouter des variantes Wilderness à sa famille de produits, des modèles offrant un peu plus de capacités hors des sentiers battus.

Ces noms nous ramènent à la nature, comme Wilderness qui peut être traduit par région sauvage.

Il semble que la compagnie ne compte pas s’arrêter là. En effet, selon ce que rapporte le site AutoGuide, le constructeur aurait réservé plusieurs appellations du genre auprès des autorités américaines, plus précisément de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office). Concrètement, pas moins de 12 noms ont été réservés.

L'habitacle du Subaru Crosstrek 2024 Photo : Subaru

Il est nécessaire de rappeler que la réservation d’un nom ne veut pas dire qu’il sera utilisé, que ce soit pour désigner un modèle, une variante, des accessoires, etc. Cependant, la réservation en bloc d’une quantité de dénominateurs signifie que quelque chose se trame.

Les noms réservés sont les suivants : Uncharted, Trailseeker, Viewfinder, Trailwind, Trailhead, Outsider, Hightrail, Getaway, Highrood, Everpass, Everguide et Accomplice.

Il faut l’avouer, certains sont vraiment accrocheurs, comme Trailhead, qui pourrait se traduire comme point de départ d’un sentier, ou encore Uncharted, qui renvoie à l’expression inexplorée, et qui rappelle le nom d’un jeu vidéo très populaire.

On vous laisse vous amuser avec la traduction des autres appellations.

Il sera bien sûr intéressant de voir lesquels seront éventuellement utilisés, s’ils le sont. Chose certaine, Subaru cherche toujours d’autres façons et stratégies pour séduire sa clientèle et elle prend tous les moyens pour le faire, y compris la réservation de 12 appellations… qui ne pourront pas être utilisées par la concurrence.

Est-ce que certains des noms pourraient servir à identifier de nouveaux véhicules électriques ?

On vous laisse avec cette réflexion.