Parallèlement à son apparition au Salon du véhicule électrique de Montréal 2024, le Subaru Solterra 2024 a été présenté cette semaine, avec comme objectif de montrer les ajustements apportés au véhicule électrique pour sa deuxième année sur le marché.

Ces changements prouvent à quel point ce constructeur écoute les commentaires de sa clientèle, l’une des plus fidèles de l’industrie. Ils reflètent également une prise de conscience, soit que le Solterra est au cœur d’une lutte acharnée dans le segment grandissant des VUS compacts tout électriques.

Subaru Solterra 2024, nouveau volant | Photo : D.Boshouwers

Subaru Solterra 2024 – quoi de neuf ?

Le changement le plus apparent est le nouveau volant offrant une partie supérieure et un fond plat. Ce changement fait suite à des plaintes de certains conducteurs qui avaient du mal à voir toutes les informations relatives à la conduite, qui, dans ce modèle, devaient être consultés avec un regard par-dessus le volant.

Subaru a également ajouté des réglages électriques pour la hauteur du siège du passager avant. De plus, ce siège peut désormais être rabattu presque à plat vers l’arrière, ce qui permet de ranger de longs objets depuis le coffre jusqu’au tableau de bord, si nécessaire.

Subaru Solterra 2024, siège passager | Photo : D.Boshouwers

Sur le toit, les rails, auparavant réservés aux versions plus haut de gamme, sont désormais de série à partir du modèle de base.

Subaru a également tenu compte de certains commentaires « constructifs » concernant la recharge, ce qui explique la présence d’un nouveau câble et de deux prises dans le port, ce qui permet désormais une recharge sur une borne de niveau 2. Des mises à jour logicielles se traduisent par une amélioration des temps de recharge en courant continu, promet Subaru. La limite précédente d’une ou deux recharges par jour sur un chargeur en courant continu a été assouplie (grâce à une modification logicielle), de sorte que les utilisateurs peuvent désormais se recharger sur l’une de ces bornes plus rapides quatre fois par jour.

Parmi les autres nouveautés, citons une nouvelle caméra orientée vers le conducteur, qui permet de surveiller son niveau d’attention et qui peut être utilisée dans les situations d’urgence. Cette caméra permet également d’intégrer le système Traffic Jam Assist, qui rend possible la conduite mains libres sur certaines routes lorsque l’on roule à moins de 40 km/h. Il s’agit d’une première avec un produit Subaru, et il est à noter que cette fonctionnalité nécessite un abonnement au système de navigation de Subaru.

Une option bicolore a été remplacée par une autre ; le Rouge élémentaire a disparu et a été remplacé par une combinaison Carbone fumé/Noir.

Subaru Solterra 2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Prix du Subaru Solterra 2024

Le prix de départ du modèle de base Solterra AWD est fixé pour 2024 à 56 495 $, soit 2000 $ de plus qu’en 2023. L’ajout de l’ensemble Luxe augmente le coût de 4500 $, tandis que l’ensemble Technologie ajoute 7000 $ au prix de base. Tous les modèles sont à traction intégrale. Ce qui donne ceci :

- Subaru Solterra AWD 2024 – 56 495 $

- Subaru Solterra avec Luxe 2024 – 60 995 $

- Subaru Solterra avec Technologie 2024 – 63 495 $

Le Solterra reste donc admissible à toutes les mesures incitatives fédérales et provinciales applicables aux véhicules électriques au Canada.

Subaru Solterra 2024, avant | Photo : D.Boshouwers