De belles surprises de Subaru au prochain Salon de Tokyo

Le Salon automobile de Tokyo est censé se tenir à la mi-janvier. Censé, oui, car vous comprendrez notre prudence avec l’annonce de ce genre d’événement par les temps qui courent. Mais bon, supposons que rien ne change, voici ce qui nous attend au kiosque de Subaru.

Concrètement, la firme japonaise va nous présenter un concept qui serait apparemment électrifié, un modèle dont une image nous est partagée par l’entreprise. La compagnie va aussi présenter certains véhicules axés sur la sportivité et décorés d’accessoires STI.

On va donc en avoir à se mettre sous la dent. Voici d’ailleurs une liste de ce qui sera dévoilé.

Concept STI E-RA (première mondiale)

La division STI va présenter le concept STI E-RA qui a été développé dans le cadre d’un nouveau projet lancé dans le but d’acquérir de l’expérience avec les nouvelles technologies à la mode dans le monde du sport automobile, le tout dans un contexte où le sport se dirige vers une ère de carboneutralité.

C’est le modèle qui nous intéresse, car c’est lui qui est partiellement montré par la compagnie. Il s’agit clairement d’un produit unique et original. Il est doté de phares anguleux, un peu comme on en retrouve sur la WRX. On peut également distinguer des bouches d’extraction d’air sur le capot. Un futur modèle qui nous sera destiné ? Il faudra attendre pour le savoir, mais une sportive électrifiée pourrait se cacher derrière ce nom.

Concept WRX S4 STI

Basé sur la WRX S4 STI Sport R, le concept qui sera présenté sera personnalisé avec des pièces de performance STI telle qu’un aileron inférieur rouge cerise. Le véhicule est également équipé d’un becquet arrière en carbone et d’un silencieux de performance.

Photo : Subaru Subaru WRX S4 STI

Levorg STI

La Levorg est un modèle Subaru qu’on aimerait bien voir débarquer chez nous. La version qui sera dévoilée sera basée sur la Levorg STI Sport R. Le modèle présenté sera personnalisé avec des pièces de performance STI telles qu’un aileron inférieur rouge cerise ainsi que des éléments spéciaux améliorant le côté pratique de cette familiale. Également équipé d’un silencieux de performance, ce concept promet de faire tourner les têtes au salon.

BRZ STI

On aura ici essentiellement droit à une BRZ bardée de pièces de performance STI. On peut seulement souhaiter que l’idée fasse son petit bonhomme de chemin jusqu’en Amérique du Nord. Si la nouvelle BRZ promet, il est clair qu’une version STI, du moins dans l’esprit esthétique de l’approche, serait la bienvenue.

BRZ GT 300 2021

La BRZ GT300 est la voiture de course qui a remporté le championnat de la série 2021 dans la catégorie GT300.