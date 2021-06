Retouches stylistiques à venir pour le Subaru Forester 2022

Un Subaru Forester avec un style retravaillé est apparu sur le site japonais de la firme, puis un peu partout sur le Net. Cela nous indique que notre modèle devrait subir le même sort très bientôt.

C’est à l’avant qu’on assiste aux plus gros changements où l’on retrouve des phares redessinés, une calandre complètement repensée et un pare-chocs remodelé. L’ensemble, il faut le dire, est plus agressif et porteur de caractère.

Subaru indique également qu’elle a ajouté quelques couleurs à la gamme, bien qu’on ne sache pas pour l’instant si chacune fera le saut en Amérique du Nord. On doit s’attendre aussi à des ajustements à la hauteur de la dotation, notamment à l’arrivée d’une version Wilderness. Le système de sécurité EyeSight va profiter d’améliorations. Nous aurons en fait droit à une nouvelle génération de ce dernier.

Photo : Subaru Subaru Forester 2022 (Japon), avant

Mécaniquement, rien ne devrait changer alors que le 4-cylidndres à plat de 2,5 litres et la transmission à variation continue (CVT) vont toujours faire équipe. La traction intégrale, il va sans dire, sera évidemment de la partie avec chaque variante. Des améliorations ont été apportées à la suspension, mais il faudra patienter avant d’en connaître la nature.

On doit s’attendre à voir notre Forester 2022 d’ici la fin de l’année. Nous saurons à ce moment si d’autres modifications lui ont été réservées. Subaru Canada partagera probablement les prix des versions au menu à ce moment-là.

Nous vous reviendrons avec tous les détails.

Photo : Subaru Subaru Forester 2022 (Japon), en blanc

Photo : Subaru Subaru Forester 2022 (Japon), trois quarts avant