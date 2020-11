Au salon de l'automobile de Genève, Subaru a dévoilé son dernier concept de la série VUZIV (d'après le concept de Vision pour l'innovation). Il s’agit cette fois d’un VUS qui s’apparente au Crosstrek, mais doté d’une garniture noire audacieuse, de vitres teintées et d’une forme aérodynamique qui est à des années-lumière des Subaru de la vieille époque.

Pour le moment, nous en savons plus sur le style du VIZIV Adrenaline que sur la mécanique qui l’animera. Le véhicule marque le début d’une nouvelle philosophie de style chez Subaru. Cette dernière prend le nom de « Bolder » (plus audacieux). Elle est elle-même une évolution du langage de conception Dynamic X présenté par le constructeur en 2014.

Le modèle est un VUS à cinq portes qui est doté d’une garde au sol élevée. On ne peut s’empêcher d’y voir un premier aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine génération du Crosstrek. Les portes arrière du prototype sont en fait des demi-portes comme celles que l’on retrouverait sur une camionnette. Les angles d’approche et de départ ont clairement été au centre des préoccupations, compte tenu du placement élevé des petits porte-à-faux avant et arrière.

À l'avant, les passages de roue s'étendent jusqu'à l'aile avant, intégrant même les phares qui, eux, sont extrêmement profilés. Plus haut, le toit emprunte une couleur contrastante, tandis qu'à l'arrière le hayon est haut et relativement petit.

Comme mentionné, Subaru a été avare de détails concernant la mécanique du concept VIZIV Adrenaline lors de la présentation d'aujourd'hui.

Article par Auto123.com