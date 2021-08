Elle devait faire ses débuts au Salon de l’auto de New York la semaine dernière, mais puisque ce dernier a été annulé en raison de la recrudescence des cas de coronavirus aux États-Unis, la nouvelle génération de la WRX n’a pas encore été présentée.

Subaru a dû revoir sa stratégie et on apprend maintenant que c’est le 10 septembre que sa sportive sera dévoilée. Question de nous mettre l’eau à la bouche, une autre photo du modèle a été montrée. L’image en question nous fait voir une version en dérapage contrôlé, si bien que le nuage de poussière provoqué par l’exercice nous cache à peu près tout ce que l’on veut savoir.

Une vidéo publiée sur le site de Subaru est plus révélatrice, montrant notamment des jantes noires, un échappement double, ainsi que la présence d’un diffuseur arrière. Il est aussi possible d’entendre la mécanique à l’œuvre, ce qui n’est pas désagréable pour l’oreille.

Photo : Subaru Subaru WRX 2022, profil

Quant à ce que va cacher cette WRX sous son capot, on s’attend à ce qu’elle soit animée par un moteur 4-cylindres à plat turbocompressé de 2,4 litres. Ce dernier devrait produire plus de puissance que le 4-cylindres turbo de 2 litres et 268 chevaux de la version actuelle. La rumeur parle d’une capacité de 300 forces ; c’est à voir. Une version STI, plus puissante, dotée d’une suspension réglée encore plus sportivement, ainsi que d’une robe plus expressive, suivra.

On se donne donc rendez-vous le 10 septembre pour tous les détails croustillants concernant cette nouvelle WRX.