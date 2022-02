Subaru Canada dévoile les prix de la WRX 2022

La WRX fait peau neuve chez Subaru pour 2022 et si les détails des changements avaient déjà été annoncés, on ne savait pas ce que le modèle aller coûter aux acheteurs. La division canadienne de l’entreprise vient de nous dévoiler la gamme de prix. Voici ce que ça donne, mais avant, un petit rappel de ce qui nous attend avec le modèle.

Dans un premier temps, parce qu’on parle d’un produit axé sur la performance, il convient de noter la présence d’un nouveau moteur, un 4-cylindre turbo qui offre maintenant 271 chevaux et 258 lb-pi de couple. C’est seulement trois chevaux de plus que l’ancien alors que le couple demeure identique. Il faudra choisir de quelle façon la cavalerie sera livrée. Une boîte manuelle à six rapports, ou encore la nouvelle transmission de performance de Subaru sera de la partie, une boîte de type CVT. La traction intégrale de Subaru sera bien sûr de la partie.

En tout, cinq versions seront proposées, soit WRX, Sport, Sport avec EyeSight, Sport-tech et Sport-tech avec EyeSight.

Esthétiquement, on reconnaît bien le modèle, mais Subaru a apporté quantité d’améliorations pour favoriser un meilleur aérodynamisme.

Photo : Subaru Subaru WRX 2022, avant

Les prix

L’offre s’amorce avec la version WRX, proposée à 30 995 $. Avec elle, on profite d’une boîte manuelle à six rapports, d’un écran de sept pouces pour le système multimédia, des applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que de sièges sport chauffants recouverts de tissu. Cette proposition d’entrée de gamme est pourvue de roues de 17 pouces. Elles passent à 18 pouces par la suite.

Avec la variante Sport, le prix passe à 35 495 $. L’équipement prend du galon avec un écran de 11,6 pouces pour le système multimédia, écran qui regroupe les commandes audio, de chauffage et de climatisation, c’est à noter. Ce n’est pas toujours une bonne chose… Autrement, un tissu de qualité supérieure recouvre les sièges et quelques éléments de sécurité s’ajoutent à la dotation (détection des véhicules en approche, surveillance des angles morts, aide au changement de voie et alerte de circulation transversale arrière).

La version Sport avec EyeSight a la particularité d’être livrée avec la boîte automatique. Son prix est de 38 095 $. Ledit système EyeSight entre dans sa quatrième génération et profite d’un logiciel amélioré qui offre notamment un champ de vision plus large, ainsi qu’un servofrein électrique qui permet de réduire la distance de freinage lors d’un arrêt brusque.

Vient ensuite la déclinaison Sport-tech à 39 295 $. La navigation s’invite à bord, les sièges héritent d’un tissu plus doux et d’accents d’ultrasuède, les places arrière sont chauffantes et une chaîne audio Harman/Kardon avec caisson d’extrême-grave et 11 haut-parleurs est de la partie. Lorsqu’on ajoute l’ensemble EyeSight et la boîte automatique, le prix bondit à 41 895 $.

À vous de voir. Il est cependant clair que pour l’amateur de conduite, la version de base demeure une affaire intéressante à quelque 30 000 $. À près de 42 000 $, c’est un pensez-y-bien. Évaluez bien vos besoins.

La Subaru WRX 2022 est attendue chez les concessionnaires au printemps.