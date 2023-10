Subaru Canada présente la WRX RS 2024

La gamme WRX de Subaru au Canada augmente de un, avec l’introduction de la Subaru WRX RS 2024. Le modèle, connu sous le nom WRX TR aux États-Unis et ailleurs dans le monde, est présenté cette semaine au Subiefest à Daytona Beach, en Floride.

Bien qu'elle n'ait pas de puissance supplémentaire par rapport à une WRX régulière, la RS améliore l'expérience de conduite avec des freins Brembo, une suspension plus rigide, une direction retravaillée et une transmission manuelle à six rapports à rapports rapprochés.

En revanche, elle ne dispose pas de toit ouvrant, ce qui abaisse le centre de gravité et le poids, et offre plus d'espace pour la tête d'un conducteur portant un casque.

Dévoilement de Subaru WRX RS 2024 Photo : Subaru

La mécanique de la Subaru WRX RS 2024

La WRX RS est propulsée par le moteur turbo à quatre cylindres à plat de 2,4 litres de série de la WRX, produisant 271 chevaux ainsi que 258 lb-pi de couple atteignant son maximum à 2 000 tr/min. La transmission intégrale avec vectorisation active du couple est de série. Les acheteurs pourront choisir la transmission manuelle comme option.

La RS comprend par ailleurs des freins Brembo avec des étriers avant à six pistons rouges et des étriers arrière à deux pistons, ainsi que des plaquettes de frein, des disques et un maître-cylindre plus grands, ce qui, selon Subaru, améliorera la puissance de freinage, la résistance à la décoloration et la sensation de la pédale. Les ressorts sont plus rigides, les taux d'amortissement sont revus, et la direction est retravaillée.

Les roues exclusives à rayons multiples de 19 pouces de couleur grise satinée sont chaussées de pneus Bridgestone Potenza S007 de 245/35R19.

Pour la première fois sur une WRX, le suite EyeSight de Subaru, qui comprend des technologies d'assistance au conducteur basées sur des caméras, notamment le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d'urgence avant, sera de série sur les voitures équipées d'une transmission manuelle.

La toute nouvelle Subaru WRX RS 2024 Photo : Subaru

Sont également de série des sièges avant Recaro revêtus de suédine noire et grise, avec réglage électrique à huit voies pour le conducteur, ainsi qu'un écran tactile central de 11,6 pouces avec connectivité sans fil.

Au niveau du visuel, la RS reprend les éléments de style de la WRX, notamment sa calandre hexagonale, sa prise d'air sur le capot et son petit aileron arrière profilé.

Le prix de la WRX RS sera annoncé plus tard en 2023, les livraisons devant commencer au premier trimestre de 2024.