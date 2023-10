Subaru dévoile la WRX TR 2024

• La Subaru WRX TR 2024 est présentée.

Subaru a procédé samedi dernier au dévoilement d’une nouvelle version de sa sportive WRX. La WRX TR (Tuner Ready) vient offrir une option aux amateurs de conduite engagée, soit la possibilité d’opter pour une boîte de vitesses manuelle avec la version haut de gamme du modèle, la GT.

Attention, car la dotation de la WRX n’est pas la même au Canada. En 2023, on retrouvait les modèles Base, Limited, Premium et GT du côté des États-Unis. Chez nous, les variantes portaient les noms de WRX, Sport et Sport-tech. La boîte manuelle est livrable avec chacune chez nous.

La WRX TR va plus loin que la simple option d’une boîte manuelle, cependant. S’inspirant du prototype WRX Prodrive, elle propose un ensemble d’options pour les amateurs de pilotage sur piste, sans offrir trop de luxe ni de puissance supplémentaire.

Subaru WRX TR 2024 rouge Photo : Subaru

La nouvelle version TR hérite de freins Brembo (six pistons à l’avant, deux à l’arrière) avec des disques et des étriers plus gros, ainsi qu’un maître-cylindre plus gros pour améliorer la gestion de la chaleur et la longévité/durabilité sur circuit. La crémaillère, la rigidité des ressorts et les taux d’amortissement ont tous été modifiés pour réduire les mouvements de la carrosserie et améliorer la réponse de la direction, sans sacrifier la qualité de la conduite. Le tout est accompagné de pneus d’été Bridgestone Potenza S007 ceinturant des jantes de 19 pouces.

Subaru a également ajouté les sièges Recaro à huit réglages électriques qu’elle offre sur la version GT aux États-Unis, des baquets plus enveloppants et mieux adaptés pour la conduite sur piste.

Siège dans la Subaru WRX TR 2024 Photo : Subaru

Pour ce qui est de son côté minimaliste, la version TR perd le toit ouvrant de la version GT, ainsi que la suspension adaptative. Le système multimédia, quant à lui, ne propose pas la navigation.

Certains pourraient être tentés de comparer cette nouvelle version TR à la défunte variante STI. Ce qui est commun entre les deux, c’est le côté axé sur la performance brute. Cependant, la nouvelle venue n’est pas plus puissante et elle n’offre pas la possibilité de régler le comportement du différentiel central. Voyons la nouvelle proposition comme un compromis entre les deux ; la STI était plus puissante, mais aussi plus pointilleuse sur piste. La nouvelle TR proposera peut-être un meilleur équilibre, mais il faudra conduire la voiture pour le savoir.

À ce chapitre, il faudra savoir si cette variante franchira la frontière pour nous parvenir. Nous avons contacté Subaru Canada afin qu’elle confirme ou infirme la nouvelle. La compagnie ne peut pas s’avancer maintenant ou fournir des commentaires concernant l’arrivée de futurs produits. Nos espions nous laissent croire que ce n’est qu’une question de temps avant que ce soit annoncé. Nous allons suivre le dossier de très près.

Les prix de cette variante seront annoncés plus près de la date de mise en marché de la WRX 2024, ce qui devrait se produire vers la fin de l’année ou au début de 2024.