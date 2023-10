Subaru va profiter du rassemblement Subiefest Florida qui aura lieu le mois prochain pour présenter la WRX TR 2024, une nouvelle version de la berline de performance de la marque.

Subaru la décrit comme « plus affûtée et visant davantage les enthousiastes ».

Le Subiefest Florida va se dérouler le 7 octobre au complexe du Daytona International Speedway. Le constructeur japonais a confirmé que les pilotes de rallye Travis Pastrana et Bucky Lasek seront présents pour participer au dévoilement de la voiture.

Malheureusement, aucun autre détail n’a été partagé, on le comprend. Cependant, Subaru tenait à nous mettre en haleine avec une photo montrant une partie d’une roue. Ce qu’on peut voir ne dit rien, sauf que le design semble correspondre à ce qu’on a pu voir sur un prototype qui a fait surface en mai dernier.

Les roues du concept étaient plus massives que les jantes de 17 pouces que l’on retrouve de série avec la WRX. Elle profitait aussi d’un ensemble de freins Brembo avec étriers rouges, ce qu’on discerne sur la photo partagée aujourd’hui par Subaru.

On aura la réponse le 7 octobre.

On apprendra aussi si la variante TR proposera plus de puissance. En ce moment, la WRX est équipée d’un 4-cylindres turbo de 2,4 litres offrant 271 chevaux. On sera peut-être tenté de pousser la chose, surtout qu’on ne retrouve plus la variante STI au catalogue.

On peut s’attendre à retrouver les deux transmissions, soit la manuelle à six rapports, ainsi que la CVT.