Le mois de février est arrivé et avec lui vient la présentation du Super Bowl, la grande tradition sportive américaine. Cette cinquante-cinquième édition va revêtir un cachet particulier cependant, car si la vie était normale l’an dernier à pareille date avant la pandémie, rien ne l’est encore. En fait, la crise n’est pas encore terminée et elle a forcé un peu tout le monde à revoir leurs pratiques.

Et ça inclut les constructeurs qui dépensent souvent des sommes astronomiques pour participer à la grande fête. Sauf que cette année, ils sont plusieurs à passer leur tour, préférant mettre leurs deniers ailleurs. Certains ont même déclaré ne pas avoir pris de risques, considérant qu’il y a six mois, on ne pouvait être à 100 % certains qu’il y aurait un Super Bowl.

Quant à ceux qui seront présents, nous allons définitivement les voir véhiculer des messages différents. En fait, dans bien des cas, le message sera plus important que le produit. Chez General Motors par exemple, l’accent sera mis sur l’électrification.

Quant à Toyota, elle ne parle pas du tout de véhicules, mais raconte plutôt la vie d’une athlète paralympique, Jessica Long. Née en Russie, elle était porteuse d’une maladie qui a entraîné l’amputation de ses jambes. Orpheline de surcroît, elle a trouvé un foyer avec ses parents adoptifs aux États-Unis. Enfant, elle a commencé à nager. Tout cela est représenté à travers des séquences reconstituées qui s’entrecoupent alors que l’on voit Jessica Long nager.

Photo : Toyota La nageuse Jessica Long

La jeune femme a participé quatre fois aux Jeux paralympiques et a remporté 23 médailles, soit le deuxième plus grand total parmi tous les athlètes paralympiques américains.

À la fin de l’annonce, on voit une simple note indiquant que Toyota est un des commanditaires de l’équipe paralympique américaine, ainsi qu’un message général d’espoir.

Toyota proposerait également un court message d’intérêt public pendant le match, encourageant les gens à porter des masques et à prendre les précautions nécessaires pour prévenir la propagation du coronavirus.

Il ne faut pas se méprendre, Toyota souhaite toujours vendre un maximum de véhicules, elle qui a repris le premier rang mondial en 2020 devant Volkswagen. Cependant, tout est dans l’approche ici et en pleine crise, l’accent sur le caractère humain est assurément un bon pari.

Photo : Toyota La nageuse Jessica Long, img. 2