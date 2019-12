Quand est-il temps de refinancer votre prêt auto?

En collaboration avec Loans Canada

Avez-vous déjà un prêt auto pour financer votre voiture? Cherchez-vous à tirer parti des taux d'intérêt plus bas pour économiser de l'argent sur votre prêt actuel? Si tel est le cas, le refinancement de votre prêt peut vous permettre d’économiser de l’argent à long terme et d’alléger votre fardeau financier.

Si vous souhaitez économiser plus d’argent dans la nouvelle année, vous devriez peut-être envisager de refinancer votre prêt auto actuel avec un emprunt à un taux d’intérêt plus bas. Jetons un coup d’oeil au refinancement des prêts auto pour vois si cela serait une bonne solution pour vous.

Comment fonctionne le refinancement d'un prêt auto?

Le refinancement d'un prêt auto implique la souscription d'un nouveau prêt pour rembourser le solde de votre prêt auto existant. À l'instar de votre prêt auto initial, le refinancement est garanti par votre véhicule et remboursé par versements réguliers sur une certaine période, jusqu'à ce que le montant soit remboursé. Votre prêt de remplacement comportera de nouvelles conditions et un nouveau taux d’intérêt, qui devrait être inférieur à celui que vous payez actuellement.

Le refinancement d’un prêt auto est-il accessible à tous?

Avant de demander le refinancement de votre prêt-auto, il est important que vous compreniez les exigences d'un tel arrangement, qui comprennent généralement les éléments suivants:

Âge de votre véhicule - Avec le temps, la valeur des voitures diminue, ce qui commence dès où elles sortent du concessionnaire. Les véhicules plus anciens ayant dépassé un certain âge pourraient ne pas bénéficier d’un refinancement, pour des raisons évidentes. Les prêteurs ne veulent pas utiliser un vieux véhicule comme garantie s’il ne lui reste plus beaucoup de temps de vie (cette page contient de bonnes informations sur les prêts de titres de véhicules). L’âge maximum requis varie d’un prêteur à l’autre, mais cela se situe généralement entre 7 et 10 ans.

Type de véhicule - Certains types de véhicules pourraient ne pas être admissibles au refinancement d'un prêt automobile, tels que les véhicules utilitaires ou les véhicules de loisirs

Kilométrage - Semblable à l'âge du véhicule, un véhicule avec un certain kilométrage peut ne pas être admissible à un refinancement de prêt auto. Les prêteurs peuvent avoir leur propre maximum en la matière, mais cela se situe généralement autour de 150 000 km.

Valeur du véhicule - En fonction de la valeur du véhicule par rapport à ce que vous devez encore avec votre prêt-auto actuel, vous pourriez ne pas être admissible à un refinancement. Plus précisément, si la voiture vaut moins que ce que vous devez encore, vous aurez probablement plus de mal à trouver un prêteur qui vous proposera un refinancement.

Montant du prêt - En règle générale, les prêteurs ont une exigence minimale en matière de prêt lorsqu'ils refinancent un prêt-auto. Vous devrez donc vous renseigner pour savoir quel est ce montant lorsque vous postulez.

Ce qu'il vous faut pour refinancer un prêt auto

Afin de refinancer un prêt auto, vous devrez rassembler les documents suivants:

Informations sur votre prêt auto actuel, telles que votre prêteur, votre numéro de compte et le solde du prêt

Informations sur votre véhicule, telles que l'année, la marque, le modèle et le numéro d'identification du véhicule (VIN)

Documentation prouvant votre capacité à rembourser le prêt, telle que vos talons de chèque de paie ou vos déclarations de revenus.

Quand est-ce que le refinancement d'un prêt auto est la bonne option?

Avant de décider de refinancer votre prêt auto, réfléchissez à la raison pour laquelle vous envisagez de prendre cette voie. Voici quelques bonnes raisons pour lesquelles le refinancement de votre prêt auto actuel pourrait être la bonne option:

Pour obtenir un taux d’intérêt inférieur - Si les taux ont baissé depuis la souscription de votre emprunt-auto, vous voudrez peut-être envisager un refinancement afin d’obtenir un taux inférieur et d’économiser de l’argent sur toute la durée de l’emprunt. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les consommateurs se refinancent, car ils peuvent potentiellement économiser des milliers de dollars à long terme. Même une baisse de 1% pourrait se traduire par des économies substantielles.

Vous êtes dans une meilleure situation financière - Si vous avez un revenu plus élevé, moins de dettes et que votre pointage de crédit s’est amélioré, vous voudrez peut-être refinancer votre prêt afin d’obtenir de meilleures conditions, conditions auxquelles votre prêteur peut être prêt pour améliorer la situation.

Vous avez du mal à faire face à vos factures - Par contre, si vous rencontrez des difficultés pour payer vos factures tous les mois, le refinancement peut être une bonne idée si cela signifie obtenir un taux inférieur et alléger le fardeau de votre dette. Même si vous ne pouvez pas obtenir un taux d'intérêt plus bas, vous pourrez peut-être toujours refinancer et prolonger la durée du prêt afin que vos paiements soient moins élevés et que vous disposiez de plus de temps pour rembourser le solde.

Vous souhaitez ajouter ou supprimer un cosignataire - Si une personne cosigné le prêt initial afin de vous aider à être approuvé, le refinancement peut vous aider à le supprimer si vous n'avez plus besoin de son aide financière. D'autre part, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez ajouter un cosignataire pour le refinancement d’un prêt assorti de nouvelles conditions, y compris l'ajout d'un cosignataire.

Quand devriez-vous éviter de refinancer votre prêt auto?

Bien que le refinancement d'un prêt-auto présente des avantages, il peut ne pas toujours être la bonne option pour vous. Voici quelques situations où le refinancement devrait probablement être évité:

La majeure partie de votre prêt actuel est remboursée - Si vous êtes sur le point de rembourser le montant total du prêt de votre prêt auto actuel, alors pourquoi refinancer? Les intérêts sont généralement chargés au début du prêt, ce qui signifie que vous en payez davantage au début de votre prêt. Attendre trop longtemps pour refinancer votre prêt signifie moins d'économies sur les intérêts.

Votre voiture est trop vieille ou a trop de kilomètres à parcourir - Tel que mentionné précédemment, de nombreux prêteurs pourraient même ne pas approuver un refinancement sur une voiture âgée.

Les frais sont trop élevés - Le refinancement ne va pas sans ses frais, c'est pourquoi vous devez les prendre en compte avant de choisir un refinancement. Si vous constatez que les frais dépassent les avantages du refinancement de votre prêt, il se peut que ce ne soit pas la meilleure option pour vous.

Vous essayez d'améliorer votre cote de crédit - Le refinancement d'un prêt automobile a pour objectif principal d'obtenir un meilleur prêt et une économie avec les intérêts. Les prêts auto pour les personnes ayant un profil de crédit médiocre sont généralement plus chers. Si vous traitez actuellement avec un mauvais crédit ou si vous êtes en train d’améliorer votre crédit, attendez jusqu’à ce que vous constatez une amélioration. Un pointage de crédit plus sain augmentera vos chances d'être approuvé.

Choisir le prêteur avec qui refinancer

Vous voudrez peut-être d'abord envisager de refinancer votre prêt auto auprès de votre prêteur actuel si vous êtes satisfait du service que vous recevez. Si vos paiements ont été effectués à temps et intégralement tous les mois, votre prêteur actuel sera probablement disposé à refinancer votre prêt actuel. Sinon, il existe de nombreux autres prêteurs qui peuvent vous proposer les conditions et les taux que vous recherchez.

Il suffit de garder à l’esprit, lors du choix d’un prêteur, que si une offre semble trop belle pour être vraie, elle le sera probablement.