Tesla fait face à une nouvelle tempête judiciaire : une plainte en recours collectif a été déposée aux États-Unis, accusant le constructeur de manipuler les compteurs kilométriques de ses véhicules électriques afin de raccourcir artificiellement la durée de la garantie. Une manœuvre qui permettrait à l’entreprise dirigée par Elon Musk d’éviter des réparations coûteuses.

Le plaignant, Nyree Hinton, résidant à Los Angeles, affirme que le compteur de sa Tesla Model Y 2020 — achetée en décembre 2022 avec 36 772 miles au compteur — affiche un marquage supérieur à celui réellement parcouru. Il estime que le compteur fonctionne au moins 15 % plus vite que la normale, s’appuyant sur ses habitudes de conduite et ses autres véhicules.

Jusqu’à 72 miles par jour… en roulant 20

Selon Hinton, le système affichait jusqu’à 72 miles (116 km) parcourus en une journée, alors qu’il n’en avait conduit qu’environ 20 (32 km). Résultat : sa garantie de base, limitée à 50 000 miles, aurait expiré prématurément. Il s’est ainsi retrouvé avec une facture de 10 000 $ pour la réparation de la suspension, qu’il pensait couverte par Tesla.

La plainte avance que Tesla lie ses garanties et limites de kilométrage à des relevés gonflés basés sur la consommation d’énergie, le comportement du conducteur et des « algorithmes prédictifs », plutôt que sur les distances réellement parcourues.

Le Tesla Model Y | Photo : Tesla

Un recours pour plus d’un million de véhicules en Californie ?

Dans sa plainte, Hinton réclame des dommages compensatoires et punitifs au nom des conducteurs californiens, une action qui pourrait concerner plus d’un million de véhicules Tesla. L’affaire a été transférée ce mois-ci du tribunal de l’État de la Californie à la cour fédérale de Los Angeles.

Tesla n’a pas répondu aux demandes de commentaires, mais a nié toutes les allégations dans les documents judiciaires. L’entreprise d’Austin, au Texas, ne dispose pas de service officiel de relations médias.

Un historique de litiges similaires

Ce n’est pas la première fois que Tesla se retrouve devant les tribunaux pour des pratiques jugées trompeuses. En 2024, un juge fédéral d’Oakland avait statué que des conducteurs accusant Tesla d’exagérer l’autonomie de ses véhicules devaient poursuivre individuellement, plutôt qu’en recours collectif.