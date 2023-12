Le moment était attendu depuis longtemps et il est maintenant derrière nous ; Tesla a livré ses premières camionnettes Cybertruck. L’événement a eu lieu à l’usine texane du constructeur et la chose a été diffusée en direct sur la plateforme X, une propriété du grand patron de la marque, Elon Musk.

Les premières livraisons de Tesla Cybertruck Photo : Tesla

Ce dernier ne tarissait pas d’éloges pour son produit, le décrivant comme une camionnette meilleure qu’une camionnette, ainsi qu’une sportive meilleure qu’une sportive.

La présentation n’a pas manqué de moments spectaculaires. On a eu droit à une autre démonstration de la solidité des vitres du modèle, sauf que cette fois, le verre incassable n’a pas fracassé, comme ça avait été le cas lors du dévoilement du véhicule en 2019. Le designer du Cybertruck, Franz von Holzhausen a lancé une balle de baseball sur la fenêtre et celle-ci a rebondi. La balle pourrait faire de même à une vitesse de 120 km/h.

Tesla Cybertruck gris Photo : Tesla

Un vidéo a aussi diffusé, montrant le Tesla Cybertruck résister à un barrage de balles provenant d’un pistolet mitrailleur.

Bref, vous allez pouvoir rouler en zone de guerre avec le modèle.

Sur une note plus pertinente pour les acheteurs, on a confirmé les chiffres lancés il y a quelques semaines concernant la capacité de remorquage de 11 000 livres, ainsi que la charge utile de 2500 livres.

Concernant le poids, malheureusement, c’est très lourd à 6843 livres pour la version à trois moteurs.

Aperçu de Tesla Cybertruck Photo : Tesla

Le Cybertruck est équipé d’une suspension pneumatique adaptative avec une garde au sol maximale de 17,4 pouces, et il roule sur des pneus tout-terrain de 35 pouces. On ne sait toutefois pas si ces derniers sont livrés de série ou optionnels. Un coefficient de traînée de 0,34 est annoncé.

Le Cybertruck est pourvu d’un système de direction sans lien mécanique avec les roues. Ce dernier ajuste la rotation du volant en fonction de la vitesse du véhicule, notamment. La camionnette est également équipée de roues arrière directionnelles, ainsi que d’un système de vectorisation du couple à l’arrière. Le rayon de braquage est annoncé comme inférieur à celui d’une Model S.

Une version Cyberbeast sera proposée, repoussant les limites de la performance à un autre niveau pour ce type de véhicule. On parle d’un temps de 2,6 secondes pour le 0-97 km/h, un chrono aussi impressionnant qu’inutile. Il est plus intéressant de savoir que l’architecture du modèle est de 800 volts.

Tesla Cybertruck, de profil Photo : Tesla

Trois versions

D’autres spécifications ont été publiées sur le site web de Tesla au fur et à mesure que le modèle était dévoilé. Ainsi, on apprend qu’il y aura trois versions : RWD, AWD et Cyberbeast.

Tesla affirme que le modèle à propulsion (RWD) atteindra 97 km/h en 6,5 secondes, tout en proposant une vitesse de pointe de 180 km/h. Ce modèle pourra remorquer jusqu’à 7500 livres. Son autonomie sera d’environ 450 km. Ce produit, qui sera le moins cher de la famille, n’est pas attendu avant 2025.

Quant à la version à traction intégrale (AWD), elle va offrir une puissance de 600 chevaux et atteindre les 97 km/h en 3,9 secondes, tout en offrant une liberté avoisinant les 550 km. La compagnie a fait mention d’un « prolongateur d’autonomie » qui va porter la liberté à plus de 750 km. Poids de cette version : 6603 livres.

Ce modèle pourra récupérer 220 km d’autonomie en seulement 15 minutes sur un des chargeurs rapides de la marque.

Enfin, la version Cyberbeast va offrir 845 chevaux, ce qui va permettre le temps record au 0-97 km/h. L’autonomie sera moindre à 515 km, et à 708 km avec le prolongateur annoncé.

Design extérieur de Tesla Cybertruck Photo : Tesla

Et la disponibilité ?

Selon Elon Musk, les livraisons s’amorcent dès aujourd’hui. On se souviendra qu’au cours des dernières semaines, l’homme a avoué que la compagnie s’était un peu compliqué la vie avec ce modèle et que le volume ne serait pas très élevé au départ. Il sera intéressant de voir à quel rythme le Cybertruck va rejoindre les consommateurs.

Aux États-Unis, le modèle à propulsion qui arrivera plus tard sera proposé à partir de 60 990 $ US. La variante AWD s’affiche à 79 990 $, alors que le Cyberbeast est à 99 990 $.

Il faudra voir ce qui en sera au Canada.

Tesla Cybertruck, de l'arrière Photo : Tesla