• Tesla pourrait éventuellement vendre entre 250 000 et 500 000 Cybertruck par an, selon Elon Musk.

• Le dirigeant a affirmé que la production et les premières livraisons allaient avoir lieu cette année.

• Le Cybertruck sera construit à compter de cet été à l’usine de Tesla qui est située au Texas.

Cette semaine se déroulait l’assemblée annuelle des actionnaires de Tesla. Plusieurs sujets d’intérêt ont été abordés par le grand patron Elon Musk, dont celui entourant le modèle le plus attendu de la marque, la camionnette Cybertruck.

Rappelons que ce véhicule a été présenté en grande pompe en 2019. La production du modèle doit normalement se mettre en marche cet été à l’usine texane de Tesla. Et selon Elon Musk, le Tesla Cybertruck pourrait s’écouler au rythme de 250 000 à 500 000 unités par année une fois que la production aura atteint sa pleine capacité. Une prédiction réaliste ou complètement folle ? Voici ce qu’a déclaré le dirigeant :

« Je dirais qu’un quart de million par an est une estimation raisonnable et qu’il pourrait s’agir de 500 000, je ne sais pas. Nous en produirons autant que les gens en voudront et pourront se les payer. »

Pour mettre les choses en perspective, Ford a écoulé un peu plus de 650 000 unités de son F-150 l’an dernier, la camionnette la plus vendue de l’industrie.

Tesla Cybertruck Photo : Tesla

De sa déclaration, une chose est plus inquiétante. Il parle des coûts de production qui seront difficiles à réduire et du fait que la compagnie va produire autant de modèles que les gens pourront se payer. Cela laisse croire que le prix initial qui avait été annoncé vient de prendre le bord. Ce dernier avait été dévoilé à 39 900 $ US, soit autour de 50 000 $ CA.

Voilà qui pourrait refroidir les détenteurs de réservations. Si l’on annonce que les premiers modèles vont se vendre le double du prix prévu, certains vont passer à un autre dossier.

Elon Musk n’a pas précisé le moment précis où la production et la livraison du Cybertruck allaient se mettre en branle, mais il a bien confirmé que le tout se déroulerait cette année.

Pour le reste, il faudra voir. Si l’on a appris à prendre certaines déclarations relatives à Tesla avec un grain de sel, nous avons aussi appris à ne pas sous-estimer les capacités de l’entreprise et l’intérêt des amateurs qui lui voue un amour indéfectible.