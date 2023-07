Tesla produit enfin son premier Cybertruck

Tesla a finalement produit la première version de sa camionnette Cybertruck. Le modèle, annoncé en novembre 2019, aura mis près de quatre années avant de passer à la production, après de nombreux retards.

Le véhicule a été construit à la méga-usine de Tesla située au Texas.

La photo qui a accompagné l’annonce partagée sur Twitter montrait ce qu’on devine être un exemplaire de préproduction, entouré des hommes et des femmes qui l’ont construit.

Concernant la production de masse du modèle, il faudra encore se montrer patient. La dernière information officielle partagée en ce sens faisait mention d’un assemblage qui s’amorcerait cette année, mais avec un tirage limité. On espère en venir à une production annuelle de 375 000 unités. On va le croire lorsqu’on va le voir, mais jusqu’ici, Tesla a réussi à déjouer les pronostics pour livrer la marchandise, malgré une tendance aux retards.

Le nouveau Cybertruck de Tesla Photo : Twitter/@elonmusk

Les prix du Tesla Cybertruck

Il sera également intéressant de voir comment seront fixés les prix du Cybertruck. On avait annoncé une fourchette en 2019, mais on va se comprendre, on peut jeter cette dernière à la poubelle. On se souviendra que la version à un moteur avait été promise à 40 000 $ US, celle à deux moteurs à 50 000 $ US, alors que la déclinaison à trois moteurs s’affichait à 70 000 $ US.

En mai dernier, Elon Musk, le grand patron de Tesla, déclarait que « c’était un produit difficile à concevoir et encore plus difficile à construire. » L’acier inoxydable laminé à froid qui sera utilisé est connu pour être dur pour l’équipement. Conséquemment, l’échelle de prix pourrait être bien différente. Il faudra voir.

Ce à quoi l’on peut s’attendre aussi, c’est de voir la version la plus chère se pointer en premier, afin de permettre à la compagnie d’engranger plus de profit. C’est la façon de faire avec les véhicules électriques, une façon qui a permis à Tesla de se tailler une place sur le marché avec la Model S.

Ce qui est certain, c’est que si tous les consommateurs qui ont réservé un modèle vont au bout du processus, on va voir des Cybertruck sur les routes. En effet, en novembre dernier, la compagnie comptait 1,6 million de réservations pour son modèle. Toutefois, même si la production atteignait rapidement 375 000 unités annuellement, certains consommateurs auraient à patienter quatre ans pour mettre la main sur un modèle. Il est clair que plusieurs iront cogner ailleurs.

N’empêche, il s’agit d’une saga fascinante à suivre.