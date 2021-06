Tesla Model X : le son du silence à 250 km/h

Nous vous avons déjà présenté des vidéos montrant des bolides extraordinaires se lancer à l’assaut d’autoroutes allemandes où, sur certaines portions, aucune limite de vitesse n’est prescrite. Il est toujours agréable de jeter un coup d’œil à ces clips, et surtout d’entendre les mécaniques s’activer.

Or qu’en est-il avec un Tesla Model X ? Quelques éléments sont frappants dans cette séquence partagée par TopSpeedGermany.

D’abord, bien sûr, c’est la quasi-absence de son lorsque le véhicule atteint une vitesse de 250 km/h. Vous verrez cette séquence dans la deuxième partie de la vidéo, alors que le conducteur a pu profiter d’une pente descendante pour aller chercher les quelques kilomètres-heure qui lui manquaient ; dans la première partie, on le voit atteindre 236 km/h.

Puis, il y a cette accélération fulgurante, propre aux modèles électriques et particulièrement à ceux proposés par Tesla. On parle d’une possibilité de 2,5 secondes pour effacer le 0-100 km/h. Cependant, plus la vitesse est importante, moins la poussée est forte. Au-delà des 160 km/h, on voit le rythme ralentir. Ça devient plus lent à compter de 180 km/h et au-delà de 200, ça croît lentement, mais de façon graduelle.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Tesla Tesla Model X

Bien non, ce n’est pas important pour nos routes et on ne recommande pas ce genre de comportement ; il est seulement intéressant de voir de quelle façon la vitesse est transmise aux roues.

Et il y a ce silence qui est impressionnant, j’y reviens, malgré la vitesse.

Et l’autre élément à surveiller, c’est la relation entre le Model X qui file à toute allure et les autres usagers de la route. La discipline est roi et maître sur les Autobahn.