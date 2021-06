L’un des arguments de vente lorsqu’est venu le temps d’acquérir un véhicule électrique est l’autonomie. Si les premiers modèles grand public offraient très peu de marge de manœuvre aux électromobilistes, ce n’est plus le cas en 2021 alors qu’une distance de plus de 300 km semble être le prérequis pour séduire la clientèle électrique.

« Le modèle propose une capacité de charge rapide en courant continu pouvant atteindre 150 kW dans certaines stations de recharge publiques à grande vitesse, qui peut fournir une charge de 80 % en 30 minutes environ. À la maison, un chargeur capsule standard de 9,6 kW (niveau 2) est fourni et conçu pour fournir une charge complète pendant la nuit. Ce chargeur comprendra des prises pouvant utiliser à la fois une prise domestique standard de 120 volts (1,2 kW) et une prise rapide de 240 volts (9,6 kW). »

À noter, les livrées plus équipées SV et SL de la LEAF Plus peuvent quant à elles parcourir une distance de 349 km.

