Une arrivée hâtive pour le Tesla Model Y ?

Le Model Y de Tesla a été dévoilé il y a un peu moins d’un an et dès le départ, on nous avait annoncé un lancement officiel à l’automne 2020. Or, selon ce qu’on peut voir sur le site Internet de Tesla, les variantes Performance et Longue autonomie du véhicule peuvent être précommandées.

En fait, dans une lettre de Tesla destinée aux investisseurs, communication interceptée par le site The Verge, on peut lire que : « Le véhicule commencera à être expédié en mars, bien avant la date de lancement “automne 2020” précédemment prévue. »

Le prix est cependant plus élevé que ce qui avait été initialement promis. Pour la version Longue autonomie, la note est de 72 390 $, tandis que les versions Performance exigent un déboursé de 84 390 $. L’autonomie a cependant augmenté, elle aussi, passant de 450 à 507 kilomètres. Quant au temps de référence pour le 0-100 km/h, il est toujours de 5 secondes, ce qui demeure impressionnant.

La production du Model Y régulier débutera toutefois en 2021. Vous devrez donc attendre un peu plus longtemps si vous souhaitez mettre la main sur la version plus abordable. Cette variante du VUS sera construite à l’usine Tesla de Shanghai, en Chine, tandis que les autres modèles seront assemblés à Fremont, en Californie.

Le Model Y profitera bien sûr des modes de conduites autonomes avancés par l’entreprise.

Le système sera « complet », aux dires d’Elon Musk, mais cela signifie simplement « qu’il peut être en mesure d’effectuer le travail sans intervention de votre domicile à votre boulot. Cela ne veut donc pas dire qu’il va pouvoir le faire parfaitement en tout temps. »

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le système a les capacités, mais que tout ne fonctionnera pas nécessairement en harmonie en chaque instant. Le système possède les capacités de niveau 5 pour la conduite autonome, mais la technologie n’est pas encore à point.