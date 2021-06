Tesla rappelle 6000 véhicules aux États-Unis

Tesla rappelle près de 6000 véhicules aux États-Unis, car les boulons des étriers de frein pourraient se desserrer, ce qui pourrait potentiellement provoquer une perte de pression des pneus. C’est ce que les documents rendus publics aujourd’hui nous apprennent.

Le rappel concerne certains Model 3 des années 2019-2021 et Model Y des millésimes 2020-2021. Tesla a déclaré à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) qu’elle n’avait reçu aucun rapport d’accidents ou de blessures liés à ce problème et que la compagnie inspecterait et resserrerait (ou remplacerait) les boulons des étriers, au besoin.

Tesla a déclaré que des boulons d’étrier desserrés pourraient permettre à l’étrier de frein de se séparer et d’entrer en contact avec la jante de la roue, ce qui pourrait entraîner une perte de pression des pneus, mais seulement lors de « très rares circonstances. » L’entreprise a déclaré que dans le « cas improbable » où le véhicule serait endommagé par une fixation desserrée ou manquante, elle organiserait un remorquage vers le centre de service le plus proche pour que la réparation soit effectuée.

Le dépôt du rappel auprès de la NHTSA indique que Tesla a été informé en décembre dernier d’un incident impliquant un Model Y 2021 avec une fixation manquante sur l’étrier de frein arrière côté conducteur.

Tesla a depuis pris les mesures lors de l’assemblage pour empêcher le desserrage des boulons.

Nous n’avons pas d’informations, pour l’instant, concernant le nombre de modèles qui seraient touchés au Canada. Nous mettrons à jour cette nouvelle si les détails nous sont fournis.