Tesla dévoile un chargeur encore plus rapide

Les dirigeants du fabricant de voitures électriques Tesla ont procédé à la démonstration d’un nouveau super chargeur sur un campus de recherche de Berlin. Ce dernier promet des temps de recharge encore plus rapide, soit la possibilité de récupérer 120 kilomètres d’autonomie en seulement 5 minutes (test réalisé avec une Model 3).

On ne vous apprend rien en vous disant que le nerf de la guerre avec la voiture électrique, c’est la rapidité du temps de recharge, de même que son accessibilité. Avec des chronos qui vont commencer à s’approcher de ceux nécessaires à la pompe à essence, c’est à ce moment que la voiture électrique pourra vraiment prendre son envol avec les masses.

D’ailleurs, Tesla envisage de cibler davantage de villes avec ce type d’équipement, question d’attirer les acheteurs potentiels inquiets de l’accès à la recharge.

« Maintenant, dans le cadre de notre engagement à rendre la possession de Tesla facile et pratique pour tous, y compris pour ceux qui n’ont pas un accès immédiat à la recharge à domicile ou sur leur lieu de travail, nous étendons notre réseau de surcharge aux centres-villes », a déclaré Jeroen van Tilburg, responsable de l’infrastructure de recharge chez Tesla en Europe.

Un porte-parole de la compagnie a déclaré aux journalistes que Tesla ouvrirait au moins un autre site de recharge rapide dans un centre-ville d’Allemagne en 2020, voire plus.

Il a souligné que Tesla croyait toujours en une recharge plus lente sur le lieu de travail et à la maison comme principal moyen de récupération d’autonomie pour les véhicules, mais qu’elle voulait offrir une option plus rapide pour ceux qui en ont besoin.

Photo : Tesla Tesla Model 3, port de chargement

Les modèles Tesla plus anciens bénéficieront de mises à jour logicielles appropriées afin de pouvoir profiter de cette nouvelle approche éclair.

Les décideurs politiques allemands visent à stimuler la demande de voitures électriques afin de réduire les émissions. Voilà une bonne façon d’y parvenir. « Nous avons beaucoup à rattraper en matière d’infrastructures de recharge », a déclaré le ministre allemand de l’Économie, Peter Altmaier, lors de l’événement.

Tesla a choisi un site près de Berlin pour une nouvelle usine qui devrait commencer à fonctionner l’année prochaine.

Il faudra bien sûr voir pour ce qui est de l’Amérique du Nord, mais puisque la technologie est lancée, on imagine que ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle fasse ses débuts chez nous.

Un jour, on esquissera un sourire en pensant à l’époque actuelle avec les temps de recharge, car il n’est pas farfelu de penser que la récupération d’autonomie électrique se fera bientôt aussi rapidement, sinon plus rapidement que se réalise un plein d’essence.