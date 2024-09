Thor : des VR hybrides rechargeables bientôt ?

Lorsqu’il est question de consommation d’essence, mis à part les poids lourds, peu de modèles consomment autant que les véhicules récréatifs (VR). Voilà assurément un segment où l’électrification pourrait vraiment changer la donne pour les propriétaires.

Les mauvaises langues vous diront que les détenteurs de VR ont les moyens de payer l’essence de leurs véhicules, mais ça va au-delà de ça ; la réduction des émissions polluantes serait majeure avec des VR électriques sur les routes.

Cependant, l’autonomie doit être au rendez-vous. Et vous le savez, plus un modèle est lourd, plus la taille de la batterie qui l’équipe doit être massive afin que l’autonomie tout électrique soit respectable.Les fabricants de véhicules récréatifs le savent très bien et ils cherchent des moyens d’arriver à leurs fins. Thor Industries est l’un de ces constructeurs. La maison-mère de la marque Airstream, très connue dans le domaine récréatif, propose un nouveau modèle hybride rechargeable qui devrait offrir une capacité intéressante.





Le Thor Test Vehicle, de profil | Photo : Thor Industries

Le Thor Test Vehicle

Le véhicule d’essai de l’entreprise, banalement nommé Thor Test Vehicle, est le fruit d’un partenariat entre la compagnie Thor et le fabricant de véhicules électriques Harbinger. Thor décrit son véhicule d’essai comme le premier VR hybride de classe A sur la planète.

La plateforme de batteries du Thor Test Vehicle | Photo : Thor Industries

Le VR est équipé d’une batterie de 140 kWh et d’un système de 800 volts, ce qui permet une recharge rapide sur une borne de niveau 3. L’autonomie standard est d’environ 250 kilomètres, mais ce chiffre grimpe à quelque 800 km grâce à un petit prolongateur d’autonomie à combustion interne.

Le fabricant n’a pas révélé de détails concernant le groupe motopropulseur, mais le constructeur a décrit la configuration comme ayant « deux fois le couple d’un moteur diesel. »

Contrairement à la plupart des véhicules hybrides, le prototype de Thor est de type hybride en série, ce qui signifie que le moteur à combustion n’est pas relié aux roues motrices et que le VR est propulsé uniquement par le ou les moteurs électriques.

Selon Thor Industries, la commercialisation de ce nouveau châssis sera accessible en 2025.

Reste à voir de quelle façon le tout va prendre forme, et aussi quels modèles vont en profiter, car on devine que quantité de VR auront la chance de jouir de cette plateforme électrique.

Un pas dans la bonne direction, assurément.