• Quels sont les véhicules préférés des baby-boomers et des membres de la génération X ? Une nouvelle étude nous donne les réponses.

Une récente étude de la firme Insurify s’est intéressée aux véhicules que se procuraient le plus les différentes générations d’acheteurs que l’on retrouve sur le marché. Pour les constructeurs, ce genre d’informations est très important, car il dicte souvent le type de décisions qui sont prises concernant les produits à venir.

Soyez certains que les fabricants mènent eux-mêmes ce genre d’études, mais ils vont assurément s’intéresser au travail du groupe Insurify, car leurs résultats sont fort intéressants.

On note, par exemple, que des voitures comme la Honda Accord, la Nissan Altima, la Toyota Camry et la Toyota Corolla se retrouvent partout, comme quoi des véhicules abordables et fiables intéressent tout le monde.

Demain, nous allons jeter un coup d’œil sur les listes de véhicules les plus prisés par les millénariaux et par les acheteurs appartenant à la génération Y.

Voici maintenant les modèles qui intéressent le plus les baby-boomers (1945-1965), ainsi que les gens de la génération X (1965-1980).

Ford F-150 2024 | Photo : D.Heyman

Toyota Corolla 2024 | Photo : D.Boshouwers

Top 10 des véhicules des baby-boomers (1945-1964)

1 — Ford Série F

2 — Toyota Camry

3 — Toyota Corolla

4 — Honda Accord

5 — Chevrolet Silverado

6 — Nissan Altima

7 — Ford Escape

8 — Nissan Rogue

9 — Chevrolet Equinox

10 — Honda CR-V

Ce qui frappe ici, c’est la position plus élevée des camionnettes. Ça et le fait que l’on retrouve des VUS, ce qui n’est pas le cas avec les choix des millénariaux et des gens de la génération Y.

Honda Accord 2024 | Photo : D.Boshouwers

Top 10 des véhicules de la génération X (1965-1980)

1 — Ford F-150

2 — Toyota Camry

3 — Honda Accord

4 — Nissan Altima

5 — Chevrolet Silverado

6 — Toyota Corolla

7 — Honda Civic

8 — Hyundai Elantra

9 — Chevrolet Equinox

10 — Chevrolet Malibu

On comprend que les véhicules usagés sont considérés, et que les sondés sont des Américains, qui ont des préférences différentes de celles des consommateurs canadiens. N’empêche, le tout amène un son de cloche intéressant.

Ce qui ne change probablement pas d’un côté ou l’autre de la frontière, c’est que les camionnettes et les VUS constituent la moitié des 10 modèles les plus populaires du groupe de baby-boomers.

Insurify attribue cette tendance aux préoccupations des jeunes générations en matière d’environnement et d’économie de carburant. Mark Beneke, propriétaire de Westland Auto Sales à Fresno, en Californie, a déclaré ceci : « Les jeunes générations sont beaucoup plus préoccupées par les économies de carburant. Les baby-boomers privilégient la fiabilité et le confort. L’économie de carburant est loin d’être leur priorité ».

Demain, on jette un coup d’œil sur les décisions que prennent les millénariaux et les acheteurs appartenant à la génération Y chez les concessionnaires automobiles (ou, tout aussi probablement, en ligne) !