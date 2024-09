Top 10 des véhicules des millénariaux, et de la génération Z

• Quels sont les véhicules préférés des millénariaux et des membres de la génération Z ? Une nouvelle étude nous donne les réponses.

Lorsque les constructeurs planifient leur production à long terme, ils doivent envisager le vieillissement de la population, mais aussi les préférences des différentes générations d’acheteurs que l’on retrouve sur le marché.

Une récente étude de la firme Insurify nous en apprend sur les goûts automobiles de différentes générations, et les résultats sont très intéressants à analyser. Vous pouvez être certains que certains fabricants ont déjà le nez plongé dans les résultats de ladite étude.

Intéressons-nous ici à deux générations très actives, et qui seront encore là pour longtemps, les millénariaux (ou la génération Y) et la génération Z. Rappelons que la première regroupe les gens nés entre les années 1981 et 1996, la deuxième ceux qui ont vu le jour après 1996 et avant 2012 (grosso modo).

Alors, qu’est-ce que chacune achète comme véhicule ?

Top 10 des véhicules des millénariaux (1981-1996)

1 — Honda Accord

2 — Nissan Altima

3 — Toyota Camry

4 — Honda Civic

5 — Toyota Corolla

6 — Ford Série F

7 — Chevrolet Malibu

8 — Hyundai Elantra

9 — Hyundai Sonata

10 — Chevrolet Silverado

Vous aurez compris, en prenant connaissance de la liste de modèles, que ça inclut les véhicules d’occasion qu’ils se procurent.

On note la présence tout de même de camionnettes, qui viennent se glisser aux places 6 et 10. Mais il est clair que pour ceux et celles qui ont moins de 45 ans, ce sont les voitures qui ont la cote. Aucun VUS dans cette liste. Encore une fois, le prix plus accessible de ces dernières démontre bien où se trouve l’une des plus grandes préoccupations des acheteurs.

Top 10 des véhicules de la génération Z (1997-2012)

1 — Honda Civic

2 — Honda Accord

3 — Toyota Camry

4 — Nissan Altima

5 — Toyota Corolla

6 — Hyundai Elantra

7 — Hyundai Sonata

8 — Chevrolet Malibu

9 — Ford Fusion

10 — Nissan Sentra

Encore une fois, ce qui ressort, c’est que les plus jeunes acheteurs recherchent des voitures plutôt que des VUS. Des véhicules moins chers et moins dispendieux à rouler, car plus économiques à la pompe.

À la place de constructeurs, nous prendrions des notes.

Le coût n'est pas le seul élément que prennent en compte les personnes de cette tranche d'âge. La firme Insurify cite également un sondage réalisé par le groupe Pew Research, en 2023, selon lequel 85 % des Américains âgés de 18 à 29 ans pensent que les changements climatiques vont les forcer à faire d’importants sacrifices. En revanche, seulement 61 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont répondu de la même manière.

Cette mentalité se reflète dans les choix de véhicules de la génération X et des baby-boomers. Les deux groupes les plus âgés préfèrent des camionnettes et des VUS, alors que l’on n’en retrouve aucun chez la génération Z.