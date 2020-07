Voici 10 choses que vous voulez peut-être savoir sur le nouveau Cadillac XT6 2020.

Non seulement ais-je profité récemment d’un aller-retour entre Montréal et Québec pour me familiariser avec l’utilitaire XT6, j’ai aussi expérimenté le service Cadillac en ligne (Cadillac Live) pendant une heure pour discuter plus en profondeur de 10 choses à savoir. Ou que je croyais savoir…

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Voir aussi notre Essai du Cadillac XT6 2020

Voir aussi notre Comparaison Cadillac XT6 2020 vs Lincoln Aviator 2020

# 1 Allo, j’écoute !

Cadillac en ligne, c’est une conversation sur le Web entre un expert de la marque et vous. Notez bien que je n’écris pas « conseiller aux ventes ». L’expert vous parlera de tous les aspects de n’importe quel produit Cadillac, sauf le prix. Pour négocier, acheter ou louer, vous devrez contacter un concessionnaire Cadillac.

L’expert se fera un plaisir de passer le relais au franchisé que vous connaissez déjà, ou alors il vous en suggérera deux ou trois en se basant sur votre code postal. De toute façon, tout le monde sait tout sur nous de nos jours…