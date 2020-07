Le magazine américain Car and Driver a récemment publié sa courte liste des G.O.A.T. (pour Greatest of All Time), une énumération de modèles essayés depuis la création de la publication en 1955 alors que celle-ci portait le nom de Sports Cars Illustrated.

La liste est très longue et les choix du magazine sont, pour la majorité d’entre eux, très pertinents, même s’il aurait été possible d’ajouter plusieurs bolides à ce palmarès des 65 dernières années. Découvrez les G.O.A.T. de l’histoire automobile (post-1955) tels que choisis par Car and Driver.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Chevrolet 1955